PLATA MAGACIONERA IDE I DO 150.000 DINARA: Na oglas se javlja i sve više žena, a jedino se insistira na ove 2 stvari

Dok je pre tri godine plata magacionera (i to isključivo muškog pola) bila od 400 do 700 evra, danas poslodavci radnicima u magacinu daju zaradu i do 150.000 dinara.

Zvuči nestvarno, posebno što vam za ovaj posao nije potrebno predznanje ili fakultetska diploma, osim fizičke snage i izdržljivosti. Još zanimljivije je što su i žene počele da se odazivaju na ovakve oglase kojih je, kako se čini, puno.

Tokom 2019. godine u bazi sajta za zapošljavanje Infostud bilo je 1.359 oglasa za posao magacionera. U 2021. taj broj je narastao na 1.972 oglasa. Tada su najniže plate koje su poslodavci nudili za posao magacionera iznosile 45.000 dinara, dok je najveća zarada bila oko 80.000 dinara.

Danas je plata magacionera narasla i do 150.000 dinara.

Kao i kod drugih poslova, plata magacionera zavisi od radnog iskustva i potrebnih radnih sati. Ne treba vam diploma fakulteta, poznavanje stranog jezika – jedino se insistira na odgovornosti i pedantnosti.

Kako izgleda posao magacionera

Skoro svaka firma, bilo da ima tek troje-četvoro zaposlenih, bilo da je velika korporacija, ima magacin u kom skladišti robu. U magacine se skladišti, na primer, roba koja se proizvede dok ne bude isporučena u poslovnice ili na kućnu adresu u slučaju dostave, ali i proizvodi i sirovine koje kompanije uvoze.

Osoba koji radi u magacionu treba da obavi kontrolu prijema i otpreme robe iz skladišta, zatim da složi robu na osnovu dobijenih naloga, kao i da sprovodi mesečne, kvartalne i godišnje popise.

Uslovi za rad u magacinu

Poslodavci koji traže magacionere za rad u većini slučajeva biraju one kandidate koji poseduju vozačku dozvolu jer j. što je moguće i videti u mnogim skladištima, upravljanje viljuškarom, kombijem ili drugim vozilima često u opisu tog posla.

Od magacionera se traži da je odgovoran, pedantan, ali i fizički jak. Stoga se ovaj posao ranije smatrao isključivo muškim. Međutim, u poslednje vreme na oglase za posao magacionera javljaju se i žene.

Takva je Jelena iz Novog Sada, majka tri dečaka koja je rekla da se prijavila na oglas jer joj je zarada bila primamljiva.

„Muž me je pitao da li fizički mogu da radim posao magacionera. Rekla sam mu: ‘Ako sam sama održavala plastenik, prenosila džakove pune đubriva, zašto ne bih mogla da radim u skladištu?’ Posao nije težak, mada nije ni lak. Ali, kolege mi izlaze u susret pošto sam jedina žena među njima, pa mi daju da radim lakše poslove. Što se tiče plate i radnog vremena, radim od sedam do tri, dve subote u mesecu, a plata mi izađe i do 100.000 dinara“, objasnila je Jelena.

Posao magacionera možete da radite odmah posle završene srednje škole. Diploma visokog obrazovanja vam ne treba, niti poznavanje stranog jezika ili nekog obimnijeg rada na računaru.

Poznavanje engleskog jezika, na primer, smatra se velikim plusem, te će onaj kandidat koji govori engleski, biti u prednosti u odnosu na onog koji ne zna nijedan strani jezik.

Što se tiče rada na računaru, dovoljno je da poznajete MS Excel-a i MS Office program.

Plate magacionera

Prosečna plata magacionera je oko 85.000-90.000 dinara, ali u ovom poslu, kao i u drugim, moguće je moguće ostvariti značajne bonuse i povećati zaradu, pa to kompanije često ističu u prvi plan u oglasima za posao.

Višegogodišnje iskustvo se takođe nagrađuje, pa radnik može biti unapređen na poziciju rukovodioca magacina. Oni mesečno mogu zaraditi oko 130.000-150.000 dinara, kako se navodi u jednoj ponudi.

U mnogobrojnim oglasima za ovo deficitarno zanimanje se često naglašava mogućnost stalnog zaposlenja i da se obično rade prve smene. U nekim kompanijama se radi od ponedeljka do petka, a negde do subote. Ukoliko je posao u Beogradu, na primer, radnicima se često obezbeđuje smeštaj i topli obrok.

U želji da pronađu magacionere, poslodavci nude i mogućnost usavršavanja i druge benefite kao što je slobodan prvi školski dan ako zaposleni ima školarca, dodatne stimulacije za mame i tate, obezbeđen godišnji sistematski i specijalistički pregled i slično.

Idealan posao za svršene srednjoškolce

Trenutno su sajtovi za zapošljavanje puni ovakvih oglasa, tako da je ovo idealan rad za srednjoškolce koji ne žele da studiraju. Ali, posao u magacinu i studentima može biti dobar izvor zarade. U oglasima se obično traže omladinci od 16 do 30 godina za utovar i istovar robe.

Jedan poslodavac u ponudi koji oglašava na internetu daje dnevnica za lakše fizičke poslove kao što su deklarisanje i čišćenje magacina oko 3.000, dok je za teže fizičke poslove (istovar kamiona i deklarisanje teških artikala) – 3.500 dinara.

Takođe, istaknuto je da omladinci moraju biti "sposobni i fizički spremni". Radno vreme im je u dve smene, odnosno 08:00-16:00 ili 16:00-22:00 časova tokom pet dana u nedelji, vikend je često slobodan. Na drugom sajtu smo pronašli da je studentima satnica za posao u magacinu oko 350 dinara.

