DOBRE VESTI ZA OVDAŠNJE PROIZVOĐAČE: Klaničari najavili da će kupovati više domaćih svinja, poznata cena tovljenika

Veliki pad cena prasića i tovnih svinja u odnosu na period od pre nekoliko meseci trenutno je, čini se, zaustavljen.

Prema poslednjem izveštaju Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) na stočnim pijacama u zemlji cena tovljenika samo je blago pala i varirala je od 220 do 315 dinara, ali su otkupljivači uglavnom plaćali 230 dinara za kilogram. Cena prasića bila je od 300 do 440 dinara po kilogramu u zavisnosti od lokaliteta. Ovo su i dalje gotovo upola niže cene u odnosu na one koje su proizvođači naplaćivali u toku uskršnjih praznika. To je uzrokovalo i niže cene svinjskog mesa u maloprodaji. Prema analizi cena u domaćim radnjama, svinjski but može se na akciji kupiti i za 680 dinara, plećka za 670, svinjski kare za 579 dinara, a i file je pao ispod 1.000 dinara, tako da se trenutno kilogram prodaje po ceni od 950 dinara.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Proizvođači su ranije apelovali da se zaustavi uvoz ove kategorije mesa. U razgovoru za naš list, poznavaoci tržišta rekli su da ovakva situacija nije dobra za domaće stočarstvo jer trenutna situacija s nižim cenama može brzo da bude preokrenuta i da, na neki način, treba ograničiti uvoz. Ali takođe i transparentnije obeležiti poreklo svežeg mesa u radnjama kako bi potrošači bili bolje informisani.

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je nedavno da će otkupna cena tovljenika u avgustu iznositi 230 dinara, sa tendencijom blagog rasta, što je kako se ističe, bio i apel ministra posle razgovora sa predstavnicima Udruženja proizvođača svinja Mačva o problematici uzgoja svinja u Srbiji i otkupnoj ceni tovljenika. Klaničari su takođe najavili da će u narednom periodu kupovati domaće svinje u značajno većim količinama, što je takođe bila tema razgovora ministra sa odgajivačima.

Kako se navodi u izveštaju STIPS-a, u klanicama na području Južnobanatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Protekle sedmice je cena bila od 350 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Čačku zabeležen je pad dominantne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma, a iznosila je 330 dinara. Pored prasadi evidentirana je i ponuda krmača za klanje po ceni od 250 dinara, kao i prethodne sedmice.

foto: Shutterstock

Niža je bila prodajna cena prasadi u Kragujevcu, jer se prodaja obavljala najčešće za 350 dinara za kilogram. Obim ponude i prodaje bio je bolji nego prethodne sedmice, ističu izveštači STIPS-a iz ovog dela Srbije.

U klanicama na području Kragujevca i okolnih mesta zabeležen je rast cena krmača, dok su prasići bili jeftiniji u odnosu na poslednju sedmicu jula i na pijaci žive stoke u Pirotu, ali je tamo dominirao iznos od 450 dinara po kilogramu.

Prodajna cena obe kategorije tovnih svinja i prasadi bila je niža na pijaci žive stoke u Smederevu, dok su klaničari sa područja Raškog regiona snizili otkupne cene tovnih svinja (telesne mase od 80 do 120 kilograma) na dominantnih 240 dinara po kilogramu.

