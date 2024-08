U JUGOSLAVIJI NEMA KO NIJE OVAKO PUTOVAO NA MORE: Evo koliko bi vas danas koštalo da se porodično upustite u ovu avanturu!

Jedinstven vid prevoza ponovo je popularan u Srbiji. Prugom Beograd-Bar već dugo se putnici prevoze do Jadranske obale, a sada je ponovo sve više popularan i auto-voz. Ovakav način putovanja na more bio je veoma zastupljen među Jugoslovenima i mnogi su svake godine baš ovako putovali na more.

Mnogima je ostala urezana slika vozača koji u koloni čekaju da utovare svoje automobile na voz, dok mnoštvo radoznale dece posmatra taj ozbiljan posao koji su tada, obično obavljali očevi.

Nove generacije dece sada imaju priliku da posmatraju svoje roditelje kako utovaruju automobile na auto-voz i raduju se uzbudljivom putovanju vozom, u kome je sada cela porodica i automobil, spremljen na posebno mesto kao kućni ljubimac.

Auto-voz Beograd - Bar kreće sa stanice Zemun. Ovaj voz je u prošlosti polazio sa Glavne železničke stanice koja je u međuvremenu zatvorena, a u kratkom periodu nakon njenog zatvaranja i iz stanice Topčider.

Stanica Zemun je opredeljena za utovar praćenih automobila na voz iz logističkih razloga, u odnosu na svoje karakteristike koje omogućavaju nesmetan prilaz i smeštanje automobila na voz.

foto: Pexels

Automobili su u specijalnim kolima za prevoz automobila zaštićeni od spoljnih fizičkih uticaja i neovlašćenog pristupa, a prostor je zatvoren rešetkama i krovnom konstrukcijom.

Koje uslove morate da ispunite?

Da bi automobil mogao da se preveze na ovaj način, neophodno je da njegova visina ne prelazi 155 centimetara, ali i da se putnik na vreme prijavi i pribavi vozne isprave. Naime, neophodno je da putnik obezbedi voznu kartu i rezervaciju sedišta ili ležaja za sebe, i da na vreme obezbedi prevoz praćenog automobila.

Sve ovo je moguće obezbediti pozivom ka kol-centru Srbijavoza. Cena prevoza praćenog automobila/motocikla/skutera od Zemuna do Bara iznosi 35 evra.

Na internet stranici Srbija voza stoji da je cena vozne karte drugog razreda za jedan smer, po osobi, iznosi 21 evro, a prvog razreda 31,80 evra.

Rezervacija mesta za sedenje iznosi tri evra. Rezervacija ležaja u četvorokrevetnoj kabini je 12 evra, u šestokrevetnoj osam evra, u spavaćim kolima sa tri postelje 16 evra, a sa dve 24 evra. Rezervacija u kabini sa jednom posteljom iznosi 48 evra, uz obaveznu voznu kartu prvog razreda.

foto: Shutterstock

U unutrašnjem i u saobraćaju sa Crnom Gorom, deca do navršene šeste godine se prevoze potpuno besplatno ukoliko se za njih ne zahteva zasebno sedište i ukoliko putuju sa odraslom osobom koja ima odgovarajuću voznu kartu.

Deca uzasta od šest do 14 godina, kao i mlađa deca za koju se zahteva zasebno sedište, imaju pravo na popust od 50 odsto od redovne cene vozne karte za odraslog putnika.

Na primeru, to znači da će recimo četvoročlana porodica sa detetom ispod i iznad šest godina put do Crne Gore sa sedećim mestima platiti 87 evra i 50 centi (drugi razred) plus rezervacija mesta.

Koliko puta nedeljno saobraća auto-voz?

Takozvana kola za prevoz praćenih automobila, što je zvanični naziv auto-voza, u standardnom su sastavu međunarodnog večernjeg voza Zemun - Bar – Zemun. Ovaj voz saobraća svakodnevno tokom cele godine – polazi svake večeri u 20.05 sa zemunske stanice ka Crnoj Gori.

Uz kola za praćene automobile, u sastavu ovog voza su i kola sa ležajevima i spavaća kola.

Auto-voz nema sezonu

Od početka 2024. godine, budući da večernji voz za Bar nema sezonu već vozi tokom cele godine, prevezeno je nešto više od 2.500 automobila na ovaj način. Na dnevnom nivou, auto-vozom se prevozi do 18 automobila – u sastavu večernjeg voza nalaze se dvoje kola za prevoz automobila, a na svaki je moguće uvesti devet vozila.

BiznisKurir/Telegraf Biznis