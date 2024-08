SVANUĆE SVIMA KOJI SU ODUVEK ŽELELI OVE AUTOMOBILE! Sledeće godine kreće rasprodaja novih vozila - Evo šta će biti u ponudi!

Iako je u Evropi za šest meseci registrovano gotovo 950.000 električnih vozila, veliki broj ih je ipak ostao da „leži“ na parkinzima prodajnih salona.

Naredna godina će biti pogodna za kupce u Evropskoj uniji, jer proizvođači moraju da se reše neprodatih vozila ili ih čekaju penali na račun veće prosečne emisije štetnih gasova njihovog voznog parka.

Prodaja električnih automobila širom evropskog kontinenta se odvija usporeno i oni postaju sve teže breme proizvođačima. S obzirom na ukidanje subvencija, manjak mreže punionica i visokih cena, kupci su sve manje motivisani da pređu na elektromobilnost.

Uprkos negativnim okolnostima, brendovi su nastavili da lansiraju nove električne automobile, a neki od njih imaju respektabilniju autonomiju, što ipak u jednu ruku motiviše kupce da ozbiljno razmisle o promeni. Takođe, čak i s tehnologijom punjenja napravljen je korak napred, jer vreme koje vlasnici provode na utičnici postaje sve kraće.

foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, nedostatak interesovanja za električne automobile postaje očigledan problem. U međuvremenu, zalihe se gomilaju na poljima pored fabrika ili na parkinzima kod zastupnika, koji ne znaju kako da ih se otarase. Nekoliko nemačkih dilera mesecima vraća automobile proizvođaču, jer im nanose ogromne gubitke, ali pre ili kasnije moraće da ih se reše.

Svaki neprodati automobil je gubitak za brend. Ali ne samo to, jer od 2025. godine stižu novi propisi o emisiji štetnih gasova i ako ova električna vozila ne budu prodata, prosečne emisije štetnih gasova njihovog voznog parka će se povećati, a proizvođače čekaju penali. Mnogi brendovi će morati da plate cenu propisa koje EU nameće, koliko kod oni na papiru doprinosili, u većoj ili manjoj meri.

Potencijalni kupci električnih automobila u EU mogli bi da se strpe do 2025, jer analitičari smatraju da će to biti godina niskih cena i povoljnih automobila. Proizvođači neće imati izbora, nego da spuste cene i vrate nešto što su potpuno zanemarili, a to su popusti.

BiznisKurir/BIZLife