PRVI RED NA PLAŽI SKUPLJI OD NOĆENJA U APARTMANU, PLUS HRANA I PIĆE Šokantan cenovnik s ove grčke plaže, samo kafa košta 5€ FOTO

Grupa naših turista koja trenutno letuje na Kefaloniji objavila je cenovnik sa popularnih plaža, a na jednoj od njih prvi red ležaljki košta čak 60 evra!

Ovogodišnje cene hrane i pića u Grčkoj jestu veće u donosu na prošlu sezonu, međutim, neki turisti su neprijatno iznenađeni iznosima u nekim mestima. Smeštaj u apartmanima ove godine u proseku je mogao da se nađe od 30 do 40 evra po noći, dok su neki turisti plaćali veći iznos za odmor na ležaljkama u prvom redu na plaži nego noćenje u smeštaju.

Na Instgram stranici nikana.gr pojavila se njihovaobjava sa detaljnim iznosima na ovom ostrvu.

- Stigli smo pre pet dana pa evo informacije o cenama ležaljki na plažama. Plaža Makris Galos u blizini grada Argostoli. Prvi red je 60 evra, drugi red 50 evra, ostali 40 evra. Konzumacija hrane i pića dodatno. Plaža Petani u blizini grada Lixuri 15 evra ležaljke, kafe su od 3,5 do pet evra. Mirtos plaža ležaljkie 15 evra, Antisamos plaža Prva dva reda 15 evra plus 40 evra konzumacija, ostali redovi 30 evra konzumacija. Skala 15 evra ležaljke na ostalim plažama od osam do 15 evra zavisi od bič bara - navodi se u objavi i dodaje:

- Ulaz u Melissani pećinu je deset evra za odrasle, pet evra deca. Preporuka idite ujutru čim otvore kasnije bude velika gužva jer dolaze grupe sa autobusima.

