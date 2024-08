KAMATNE STOPE TRAJNO OGRANIČENE U SRBIJI! Svanuće svima koji imaju stambene kredite - Evo kada možete da očekujete ove promene

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković najavila je da će izmene zakona kojima će se ograničiti kamatne stope na stambene, gotovinske i potrošačke kredite, kao i na dozvoljeni i nedozvoljeni minus na jesen biti pred poslanicima. U isto vreme trebalo bi, kako je najavljeno, da se raspravlja i o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Ekonomista i finansijski konsultant Vladimir Vasić za Biznis Kurir kaže da su ovakve mere ponekad dobre, pre svega posmatrajući iz ugla građanina.

- To bi bilo dobro iz našeg ugla korisnika zbog preteranog rasta cena novca, bez obzira da li je u pitanju potrošački, gotovinski ili stambeni kredit – kaže on.

- Naravno kada pričamo o bankarskom sektoru, kao delu finansijskog sistema, onda je to jedna šira dimenzija, u kojoj se zapravo ograničavaju kamate na plasmane, što predstavlja izlaznu cenu novca iz banaka prema građanima. Međutim, postavlja se pitanje šta se dešava sa pasivnim kamatama, to jest onima koje nama, građanima koji štedimo, plaća banka – da li će i tu doći do ograničenja, s obzirom da većinu novca koje banke prikupe od građana plasiraju onima kojima je to potrebno.

foto: Shutterstock

On smatra da je upravo taj tas na vagi presudan i da ne sme da se poremeti.

- Pored ove mere ja bih razmišljao kako da pronađem alternativne izvore finansiranja, jer se kod nas 90 posto štednje nalazi u bankama. Slično rešenje postoji u direktivama EU, što može biti jedan od načina mehanizama zaštite korisnika finansijskih usluga – zaključuje Vasić.

Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača Efektiva smatra da svako ograničenje kamatnih stopa, ako će da vodi ka tome da se one i smanje, je dobro za korisnike kredita, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima.

- Umesto da korisnici kredita taj deo novca daju bankama, moći će da ga upotrebe za neke druge stvari, što bi ovu odluku učinilo dobrom. Dakle, novac bi ostao njima za kupovinu nekog dobra, jer znamo da bankarski sektor u Srbiji od korona virusa svake godine beleži sve veće prihode i profit. U tom smislu, ova najava NBS je dobra, te ja očekujem da se kamatne stope usklade sa istima u regionu, što je neophodna intervencija koja bi dovela do toga da se kamatne stope svedu na realnu visinu – rekao je on za naš list.

Bonus video:

07:34 ČEKOVI, DOZVOLJENI MINUS, RATE I KREDITI: Iz Efektive savetuju kako je najpametnije zadužiti se