AGENCIJE KOJE ORGANIZUJU KAMPOVE ZA DECU ZGRĆU PARE! Samo jedna zaradila gotovo 80 miliona RSD! Na put vode isključivo mališane

Turističkih agencija registrovanih kao tur operatora u našoj zemlji ima 273. One su u prošloj godini ukupno prihodovale 6,9 milijardi dinara. Prihodi ostvareni u 2022. godini iznosili su 7,4 milijardi dinara, što je znatno više od 2021. kada su dostigli 4,7 milijardi dinara.

Kada govorimo o ostvarenoj dobiti, opšte je poznato da su agencije tokom prve pandemijske godine (2020) poslovale u minusu, i to čak 429 miliona dinara. Nakon toga turizam je krenuo da se oporavlja, pa je ostvarena dobit u sektoru tur operatora u 2021. godini iznosila 183 miliona dinara, u 2022. godini 577,6 miliona, a prošle godine – 626,5 miliona dinara.

Najbolji poslovni rezultat tokom prethodne godine, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, imala je firma Super Tours iz Beograda, koja je ostvarila dobit od 77,5 miliona dinara. Ova firma zapošljava 15 radnika, specijalizovana je za đački i omladinski turizam, a poslednjih godina prepoznatljiva je po programima Super Raspust.

Na svom sajtu navode da je u pitanju najveći dečji kamp u Evropi ”namenjen deci od četiri do 15 godina koji se sprovodi tokom letnjeg i zimskog raspusta na najlepšim planinama Srbije, kao i na moru u Grčkoj”.

Druga firma po uspehu u ovoj delatnosti tokom 2023. godine bila je agencija Oktopod sa ostvarenom dobiti od 47,3 miliona dinara. Godinu dana ranije, ova firma koja zapošljava 37 radnika poslovala je nešto bolje, ostvarivši dobit od 58,6 miliona dinara. Agencija stara 25 godina poznata je po aranžmanima u Grčkoj, ali i turama po evropskim gradovima.

Treća najuspešnija agencija po dobiti u 2023. godine je Superlinotravel, takođe poznat po kampovima za decu koji se održavaju tokom školskih raspusta. Ova agencija je prošle godine ostvarila dobit od 47 miliona dinara.

KAKO FUNKCIONIŠE KAMP "MOJ SUPER RASPUST"?

- Kamp Moj super raspust je namenjen deci uzrasta od šest do 16 godina. Sadrži niz različitih aktivnosti primerenih deci ovog uzrasta, od plivanja, penjanja uz veštačku stenu, zip-line-a, zorbinga, pravljenja šatora, snalaženja u prirodi, do različitih umetničkih i edukativnih radionica, kao i večernjih provoda uz karaoke, maskenbal i različite tematske večeri. Svaki dan u kampu ispunjen je od jutra do večeri novim iskustvima, druženjima i trajnim prijateljstvima - ističu na svom sajtu iz ove agencije.