SMEŠTAJ 7 DANA U OVOM MESTU U KOMŠILUKU KOŠTA 300€, RUČAK ZA ČETVORO BAGATELA: Srbi masovno letuju tamo i prođu dosta jeftinije

Mnogi turisti iz Srbije letovanje provode u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Albaniji i Grčkoj.

Ipak, cena je ono što neretko prevagne, stoga smo istraživali kakve su cene smeštaja za četvoročlanu porodicu. Zavisno od lokacije i vrste smeštaja, turisti će odmor u Hrvatskoj platiti od 1.500 evra do 4.500 eura za sedam dana, odnosno šest noćenja. To se odnosi na smeštaj i hranu, a ostale pogodnosti poput ležaljki na plaži i turističkih atrakcija nisu uračunate u osnovni budžet.

Potražili smo hotelske i apartmanske jedinice srednje cene, kao i cene u restoranima za jedan obrok. Za pretragu smo odabrali period od 22. do 28. jula za porodicu sa dvoje dece od sedam i 13 godina. U ukupan trošak uračunali smo i kugle sladoleda čija je cena iz godine u godinu sve veća.

U Tivtu, all inclusive hotel za 1.500 evra

U najsunčanijem gradu Boke Kotarske tražili smo apartmane i hotele za četvoročlanu porodicu putem Booking-a. Tivat nudi veliki broj apartmana i hotela, a našli smo hotel za šest noćenja sa doručkom za oko 1.300 evra, dok je vila sa apartmanom oko 600 evra. Obe lokacije su visoko ocenjene za odmor sa decom.

Kada je reč o hrani i piću, cene dnevnog menija u restoranima variraju od 8 do 12 evra, testenine oko 10 evra, a pice od 7 do 10 evra. Plodovi mora su skuplji, pa rižoto košta i do 17 evra, a cena ribe varira od 15 do 50 evra.

Ležaljke na plaži koštaju od 6 do 20 evra, u zavisnosti od lokacije, ali bez suncobrana, koji se dodatno plaćaju.

Na Tripadvisor-u, u restoranu Big Ben, našli smo file brancina za 14,20 evra, pastu sa plodovima mora za 9 evra, a nešto jeftiniji crni rižoto i lazanje za 8 evra. Koka-kola je 2,60 evra, a ceđeni sokovi oko 3 evra. Kugla sladoleda varira od 1 do 2 evra.

Prema meniju u ovom restoranu, četvoročlana porodica dnevno bi za ručak potrošila oko 50 evra plus kuglice sladoleda, što iznosi 400 evra za jedan obrok tokom sedam dana. U blizini Tivta našli smo i Carine Hotel Park sa visokim rejtingom i all inclusive ponudom za 1.500 evra.

Za smeštaj u apartmanima i ishranu porodica će morati da izdvoji najmanje 1.000 evra, dok će za hotelski smeštaj sa doručkom i ručkom u restoranu izdvojiti najmanje 1.730 evra.

U Albaniji noćenje je 50 evra, a koka-kola 1,80 evra

Poslednjih godina Albanija privlači sve veći broj turista. U Hrvatskoj se često pominje kao alternativa visokim cenama na hrvatskom primorju, a turisti iz zapadne Evrope ga sve više otkrivaju. Najveći grad na albanskoj obali je Drač, koji se nalazi u severnom delu i udaljen je oko 30 kilometara od prestonice. Drač i okolina su najposećenija mesta na albanskoj obali, pa smo proverili cene smeštaja i hrane.

Stanovi se kreću od 300 do 900 evra, u zavisnosti od nivoa opremljenosti, kao i blizine centra. Pronašli smo skuplje stanove sa lošijom opremom, kao i jeftinije moderno uređene.

Apartman za četvoro od 70 kvadratnih metara udaljen je samo 200 metara od plaže, gosti su ga ocenili sa 9,2. Za sedam dana četvoročlana porodica će potrošiti 300 evra.

Hotelski smeštaj je mnogo povoljniji u odnosu na Crnu Goru i Hrvatsku. Hotel Vila Misiri sa ocenom 9,2 pored plaže, porodice će platiti 900 evra, a hotelski smeštaj se može naći za 650 evra za šest noćenja.

Hrana je i pristupačnija, pa se ručak za četvoro može naći za oko 40 evra. Filet lososa sa prilogom košta 10 evra, rižoto sa plodovima mora 8 evra, pasta sa školjkama 9,50 evra, a piletina sa prilogom 7 evra. Koka-kola, kao i druga gazirana pića, najjeftinija je u Albaniji - oko 1,80 do 2 evra, a kugla sladoleda u restoranu košta 2 evra.

Za sedam dana, sa stanom od 300 evra i jednim obrokom dnevno, porodica će u proseku potrošiti 647 evra.

Krf je po ceni najsličniji Dubrovniku

Porodica će potrošiti 2.952 evra na letovanju u Grčkoj, tačnije na ostrvu Krf u ol-inkluziv hotelu Sunshine Corfu. Cene apartmanskog smeštaja kreću se od 600 do 1.200 evra za šest noćenja. Našli smo stan za 744 evra sa jednim obrokom u restoranu, a ukupno će platiti 1465 evra.

Cene hrane su mnogo veće nego u Albaniji. Testenina od morskih plodova košta 22 evra, file orade 17 evra, piletina sa roštilja 4 evra manje, koka-kola 4 evra, a ceđeni sok 6 evra. Porodica sa dvoje dece prošle godine je sladoled plaćala od 10 do 12,80 evra, a ove će ih koštati skoro 12 do 16 evra.

Za sladoled i jedan obrok u restoranu za sedam dana potrebno je izdvojiti više od 700 evra, što je skoro jednako cenama u Dubrovniku. U cene nije uračunata dodatna hrana i piće tokom dana, kao i ulaznice za turističke atrakcije, troškovi prevoza i dodatni troškovi, kao što je iznajmljivanje ležaljki.

Ponude smeštaja su pretražene na Booking-u, a neke od njih su imale određene popuste, a kvalitet ponude je ocenjen kao srednji, kako u restoranima tako i u smeštaju. Cene letovanja za četvoročlanu porodicu na Krfu, Draču i Tivtu mogu varirati u zavisnosti od potreba i želja turista.

