RADILA U ITALIJI KAO MARKETING STRUČNJAK PA PRESEKLA Slučajno otkrila POSAO IZ SNOVA! Sada Zarađuje 16.000$ od nečega ŠTO MOGU SVI

Nakon što je 2017. diplomirala na Univerzitetu u Sirakuzi i provela tri godine radeći na korporativnim poslovima i u marketingu u Njujorku, Viena Hince je želela promenu.

Godine 2020, tada 24-godišnjakinja je sama krenula i osnovala sopstvenu agenciju za digitalni marketing. U septembru 2022. preselila se u Los Anđeles i dok je vodila svoju agenciju iz svog stana, ipak je našla da žudi za nečim drugim.

„Nekako sam gubila razlog zašto iza onoga što radim“, kaže ona. „Preselila sam se u L.A. i nešto jednostavno više nije funkcionisalo. Promenila sam sve u svom životu osim svoje agencije.”

Taj nemirni osećaj doveo je do razgovora sa njenim terapeutom, koji joj je savetovao da napravi listu šta želi od svog idealnog posla. Hinceova je navela da je želela da radi svojim rukama, da bude napolju i da komunicira sa ljudima i da bi volela da poseduje stari kamionet.

Otprilike nedelju dana kasnije, došla je na ideju da pokrene sopstveni biznis sa kamionima za cveće, "Main Street Flower Truck".

Od pokretanja u avgustu 2023, posao je doneo oko 44.000 dolara prihoda, plus dodatnih 4.500 dolara u gotovini, procenjuje ona.

U maju 2024. posao sada 29-godišnjaka doneo je oko 16.000 dolara samo tog meseca.

„Ako živite sa svojom srećom, novac će uslediti“, kaže ona.

Pronalaženje savršenog kamiona za cveće

Hinceova je odrasla na Long Ajlendu u Njujorku, a njen otac je putovao na posao kao vatrogasac u kamionetu. Njena majka je radila na mnogo različitih poslova, ali njena ljubav prema baštovanstvu bila je glavni oslonac, kaže Viena. Dakle, i vozilo i buketi su joj bili poznati.

„Kada je odrastala, čitavo dvorište je cvetalo i cvetalo je neprestano“, kaže ona. „I neke od mojih omiljenih uspomena sa mojim tatom su se vozile unaokolo u njegovom malom kamionetu.

Odlučila je da svoju kompaniju nazove po ulici u kojoj je odrasla, Glavna ulica. Ali pre nego što je mogla da krene napred, morala je da dobije ključni element: vozilo.

Pošto je još uvek vodila svoju agenciju za digitalni marketing sa punim radnim vremenom, pogledala je samo nekoliko potencijalnih kamiona i uzela ih u probne vožnje. Na kraju je slučajno naišla na savršeno vozilo. Videla ga je u prolazu jer je bio oglašen na prodaju.

Kupila je kamion nazvan "Fiona"za oko 10.000 dolara, koristeći novi novac od svoje lične ušteđevine. Iako je bila nervozna oko toga da li će kamion biti uspešan, bila je uverena u svoju sposobnost da vodi sopstveni put.

Put razvoja biznisa

U avgustu je ona je počela da prodaje cveće iz svog kamioneta kao dodatan posao dok je vodila svoju agenciju za digitalni marketing. Ali kako je posao počeo da se povećava za njen kamion sa cvećem, praćenje njenog marketinškog posla postalo je teže.

Hince je odlučila da svoje veštine oglašavanja i marketinga na društvenim mrežama koristi za sopstveni brend i videla je da se rezultati njenih napora isplate nekoliko meseci kasnije u aprilu.

„Neki sadržaj je počeo da postaje viralan što je bilo neverovatno jer sam po prvi put reklamirala svoj brend i to je bila najautentičnija stvar koju sam ikada uradila“, kaže ona.

To ne znači da se Hinceova nije suočila sa neočekivanim izazovima. Pošto troši hiljade na kupovinu cveća, metodom pokušaja i grešaka utvrdila koliko bi trebalo da naplati da bi njen posao, na primer, bio profitabilan.

„[Na] prvom iskačućem prozoru, prodavala sam ogromne bukete za 7 dolara i mnogo toga je bilo samo da bih sebi dokazalo da će ljudi kupovati ove bukete, nastavite tako“, kaže ona. "Definitivno sam izgubila novac tog dana, ali to je u redu."

Kako posao sa kamionima za cveće zarađuje novac Njen posao sa kamionima za cveće donosi novac na tri načina, kaže Hintze: kroz pop-up događaje, korporativne rezervacije i video snimanja. Na pop-up događajima, ona vozi svoj kamion pun sveže ubranog cveća koje je složila u bukete na razne lokacije širom Los Anđelesa. Prodaje ih po ceni od 10 dolara za mali buket do 75 dolara za veće prilagođene aranžmane napravljene na licu mesta. Generalno, mlada preduzetnica ima za cilj da rezerviše najmanje tri događaja svakog meseca, za koje kaže da generiše dovoljno novca da pokrije svoje životne troškove. Međutim, ona se trudi da svoje lične troškove zadrži na niskom nivou kako ne bi potrošila više od zarade. U maju je, međutim, Viena je imala najviše rezervacija otkako je započela svoj posao sa kamionima za cveće. Rezervisala je 10 događaja i donela nešto više od 16.000 dolara prihoda. „Nadam se da ću zadržati taj zamah do kraja godine“, kaže ona.

Pregled mesečnih troškova

Evo pogleda na troškove kamiona za cvijeće na glavnoj ulici za maj 2024:

Najveći trošak je cveće, koje je u maju iznosilo oko 2.304 dolara.

Pre iskačućeg prozora ili druge vrste događaja, ona obilazi svoj lokalni cvetni okrug da izabere koje cveće izgleda najsvežije i najsjajnije, kaže ona.

„Uvek gravitiram prema divljem cveću i stvarima koje izgledaju veoma ćudljivo i vilinsko“, kaže ona. „Mislim da to čini najzabavnijim podešavanjem za kamion.“

Zatim ih donosi kući i počinje da ih priprema za prodaju uklanjajući lišće, trnje i seče stabljike. Na kraju, ona aranžira cveće u bukete i stavlja ih u razne posude, kao što su starinski bokali za mleko i starinske kante.

Njeni ostali troškovi potiču od benzina i održavanja njenog kamioneta. Iako kamionu nisu bile potrebne skupe popravke otkako ga je kupila, povremeno je morala da nauči kako da popravi mehaničke probleme u hodu.

„Jedan od najvećih problema sa starijim kamionom je količina koja se pokvari i da ga morate nasumično pokrenuti ujutru kada se pojavi iskačući prozor kada ste spremni da budete tamo u određeno vreme“, kaže ona.

"Ljudi me mnogo pitaju da li idem na franšizu"

U budućnosti, Viena Hince planira da nastavi sa razvojem "Main Street Flover Truck-a" i da pomogne kompanijama i pojedincima da ožive svoje cvetne snove. Ali još ne razmišlja o proširenju svog biznisa za jednu ženu.

„Ljudi me mnogo pitaju da li ću da dam franšizu za kamion i da imam flotu kamiona za cveće, i ne vidim da je to plan za možda ikada, ali definitivno za neko vreme“, kaže ona. „Moj cilj je da kamion za cveće bude što uspešniji koliko može samostalno, i da vidim dokle to može da ide.

Ona se nada da će kamion jednog dana moći da se prikazuje u TV emisijama ili filmovima. "U budućnosti, nadam se da će Fiona imati svoj trenutak na crvenom tepihu", kaže ona.

Hince planira da nastavi da uživa u slobodi i ravnoteži između posla i života koju je stekla pokretanjem sopstvenog biznisa.

„Uzbuđena sam što ću nastaviti da istražujem kreativnost koju imam, a koja je bila toliko dugo odgurnuta i zaista razvijam rutinu ovde koja drži moj mir u prvom planu“, kaže ona.

