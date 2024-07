PUTARINA JE POSKUPELA, ALI NE ZA SVA VOZILA: Ko koristi ovu metodu imaće i veliki popust, evo kako da ga ostvarite

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas, s obzirom na povećanje cene putarina, da se tim novcem finansira održavanje puteva, koji moraju biti konkurenti jer je Srbija tranzitna zemlja, dodajući da očekuje da ove godine država prihoduje 48 do 50 milijardi dinara od naplate putarine.

- Povećanje cene putarine bio je predlog "Puteva Srbije", vlada je to usvojila, a ja sam insistirao da svi koji koriste "tag" imaju šest odsto popusta, što su gotovo sva teretna i deo putničkih vozila. Uveli smo i da teretna vozila sa Evro 6 motorom imaju popust od 10 odsto, kako bismo stimulisali prevoznike da kupuju vozila sa Evro 6 motorom, jer najmanje zagađuju životnu sredinu - rekao je Vesić za RTS.

Ministar je ponovio da će do kraja godine biti osnovano posebno preduzeće za naplatu putarine, jer će od 2025. biti uvedena putarina i na brzim saobraćajnicama u zemlji, kojih će već do kraja ove godine biti znatno više, budući da sledi završetak radova na deonici Šabac-Loznica, kao i na delovima Moravskog i Dunavskog koridora.

- Naplata na brzim saobraćajnicama neće biti ista kao na auto-putevima, ali imaćemo i te prihode, a uvešćemo i naplatu putarine za kamione nosivosti preko 7,5 tona, na pojedinim magistralnim putevima, kako bismo te pravce zaštitili od prekomernog opterećanja - naveo je Vesić.

Predlog je i da, kada bude osnovano novo preduzeće, svi koji nabave "tag" dobiju besplatnu putarinu u vrednosti tog uređaja, kako bi se vozači motivisali da koriste elektronsku naplatu putarine, čime se znatno ubrzava saobraćaj.

Takođe, od sledeće godine biće popusta na cenu putarine i za električne automobile, kao bi se stimulisala kupovina takvih vozila, rekao je Vesić.

U tom smislu, ministar je istakao da će do novembra na 16 "zelenih oaza" na putevima biti postavljeno novih 30 elektropunjača, do maja naredne godine – 80, a u naredne godine čak 320 novih elektropunjača.

- Radimo na tome da uvedemo mogućnost za kamione koji koriste vodonik, da na ulazu u Srbiju, mogu da se "napune". Sve to činimo kako bismo se prilagodili, kako bi naši putevi ostali konkuretni za strance, jer je Srbija tranzitna zemlja, i putevi moraju da budu ’atraktivni’, pametni, da zadovolje potrebe svih vozila- napomenuo je Vesić.

Istakao je i da očekuje da ove godine od naplate putarine budžet "Puteva Srbije" prihoduje 48 do 50 milijardi dinara, a a u naredne dve godine čak i 75 do 80 milijardi, što je više nego dovoljno da se putevi održavaju.

Vesić je dodao da su lokalni putevi u nadležnosti lokalnih samouprava, koje moraju da ih održavaju, ćemu će doprineti i zakon o održavanju infrastrukture, koji je u planu, a koji će tačno propisati ko je nadležan za svaki infrastrukturni objekat.

- Ne mogu lokalne samouprave za svaki putić da očekuju pomoć države. Država gradi glavne puteve, kako bi privukla investitore, obnavlja puteve od turističkih centara, ali lokalne samouprave su nadležne za atarske, lokalne puteve i to ćemo zakonski urediti - rekao je Vesić.

Kada je reč o deonici auto-puta "Miloš Veliki", od Pakovraće do Požege, Vesić je rekao da će taj deo biti gotov do kraja godine, osim tunela Munjino brod, koji će biti probijen, ali ne i opremljen.

Taj tunel, zbog velikih problema sa geologijom i konfiguracijom tla, biće opremljen i pušten u maju iduće godine.

- Ali, pre toga biće puštena petlja Lučani, i auto-put do Požege biće završen - dodao je Vesić.

Nabrojao je i da će na Moravskom koridoru do kraja godine biti završena deonica od Koševa do Vrnjačke banje duga 28 kilometara, kao i 18 kilometara od Čačka do Mrčajevaca, a najverovatnije i još 12 kilometara do Adrana kod Kraljeva.

Do septembra 2025. biće završen kompletan Dunavski koridor, a do septembra 2026. i Fruškogorski koridor, sa mostom kod Petrovaradina, dok će drugi most, u nastavku Bulevara Evrope biti zavšren do kraja 2026. godine.

