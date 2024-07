SEZONSKI RADNICI U HRVATSKOJ PROLAZE KAO BOSI PO TRNJU: Kuvari peru klozete, dvojica spavaju u istom krevetu, a tek poslodavci...

Vlasnici kafića i restorana, pa i hotela, neuki su, ne poštuju radnike, ne uvažavaju njihova osnovna prava, intimu, ni pravo na odmor. Iako znaju da je ugostiteljskih objekata u odnosu na raspoloživi broj radnika previše, ponašaju se kao da ništa ne razumeju i čude se kad ne mogu da nađu radnike.

Nažalost, radi se o značajnom broju takvih poslodavaca u Hrvatskoj, koji ne samo da ugrožavaju radnike i vlastiti posao, jer na kraju će takvim ponašanjem sigurno izgubiti, nego ugrožavaju i celo tržište i brojne poslodavce koji nastoje dobro i pošteno da rade.

Požalila se ovim rečima Nataša Kačar, direktorka jedne agencije za zapošljavanje nakon što je ovih dana primila nekoliko šokantnih telefonskih poziva.

Naime, njena agencija bavi se posredovanjem u zapošljavanju stranih radnika, s kojima je u kontaktu i nakon što se zaposle. Pomaže im kad zapne, pa ponekad i da pronađu boljeg poslodavca, a u stalnom kontaktu je i s poslodavcima koji traže radnike.

foto: Shutterstock

Iako njena agencija bira i ozbiljne radnike i poslodavce, iznenađenja uvek ima, a nažalost ona neprijatna joj najčešće pripremaju poslodavci.

- Znate li šta oni sve rade?! Evo, recimo, sad sam čula da su radnici smešteni na sezonu tako da dva radnika dele isti krevet, tako da ovaj koji nije u smeni spava dok drugi radi i obrnuto. Jedan krevet na dva radnika, e to još nisam čula. Drugi poslodavac me zove oko nečega, i u priči ja saznam da on zna detalje iz svakodnevice tih radnika u smeštaju. Pitam ga kako to zna, on mi kaže da spava s njima u istom apartmanu. Nije mi bilo dobro - priča ona.

Stalno seljakanje

- Pitam ga kako tako ulazi u intimu svojih radnika, a njemu to uopšte nije sporno, ne vidi čovek problem. Otkako je krenuo veći uvoz radne snage iz Azije, poslodavci su sa njima počeli da se ponašaju kao s robom, seljakaju ih kako im padne na pamet. U jednom hotelu zaposlili su 12 umesto 20 sezonaca i, kako ih je malo, svi rade sve, pa su grill-majstora, kog je dovela moja agencija, stavili da pere suđe, a kuvari peru klozete. A oni su stručni kadar koji smo im jedva pronašli. Oni će kad-tad otići iz Hrvatske, kao i svi oni koji se osete prevarenima - objašnjava sagovornica.

foto: Shutterstock

Kako dalje navodi, poslodavci u ugostiteljstvu u Hrvatskoj lažu, muljaju i varaju radnike, a najviše za visinu plate.

- Rekli su mi radnici iz Azije da su došli zbog plate od 1.300 evra, a da im je gazda isplatio 700 i rekao im da oni toliko vrede - ispričala je Nataša Kačar, u nameri da i javnost i poslodavce osvesti da ovako više ne ide.

Velike promene

Sve ovo događa se u jeku potražnje za sezoncima, što mnogi poslodavci još nisu obavili za ovu sezonu. Kačar ističe da puno više poslodavaca nego prošlih godina čeka sa zapošljavanjem sezonskih radnika.

- Neki su smanjili plate kuvarima, neki ih dramatično povećali, kao da je porastao taj jaz, i radnici moraju dobro da paze ne samo s kojom agencijom rade, jer kao što znamo ima ih svakakvih, već i kojeg poslodavca izabrati da bude pošten prema njima i da im isplati platu koja je dogovorena - zaključuje Kačar.

BiznisKurir/Jutarnji list