USKORO SLEDI 800 MILIONA RSD BESPOVRATNE PODRŠKE SAMO NJIMA: Evo na koga se odnosi i koje uslove treba da ispunite!

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2024. godini, kojim se planira raspodela 800 miliona dinara od ukupno dve milijarde, koliko je ovogodišnjim budžetom planirano za podršku razvoju preduzetništva.

Tih 800 miliona dinara koristiće se za nabavku proizvodne opreme i sufinansiranje nabavke nove građevinske mehanizacije i predstavljaju „de minimis“ pomoć, odnosno bespovratna namenska sredstva, a jedini preostali korak do realizacije ovog programa je odabir banaka i lizing kuća koje će u njemu učestvovati.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama, a kako je navedeno u Uredbi – opšti cilj je podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje, kao i nove opreme za izvođenje građevinskih radova, odnosno građevinske mehanizacije.

Jedan od uslova za korišćenje ovih sredstava je da privredni subjekt koji se bavi i građevinskom i proizvodnom delatnošću može da nabavi opremu samo za jednu delatnost, uz izuzetak da, ako privredni subjekt istovremeno vrši ugradnju sopstvenog proizvoda (alu prozore, metalne konstrukcije, solarne panele, elektro instalacije) onda može da nabavi i građevinsku mehanizaciju za potrebe ugradnje sopstvenog proizvoda.

Finansijski okvir programa

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke ili lizing kompanije uključene u realizaciju uslovno odobre kredit ili finansiranje, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50 odsto neto vrednosti nabavke opreme, stoji u Uredbi.

Privredni subjekt je u obavezi da obezbedi učešće u visini pet odsto neto vrednosti opreme koju nabavlja, dok će se preostalih 45 odsto obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 50 odsto neto vrednosti opreme koja se nabavlja ne može biti manji od 500.000 dinara, niti veći od pet miliona dinara, propisuje Uredba.

Postavljena su i određena ograničenja u pogledu visine bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2023. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), pa tako subjekti sa jednim zaposlenim mogu dobiti do milion dinara podrške po ovom programu, oni sa dva do pet radnika do 2,5 miliona dinara, a sa šest i više zaposlenih mogu da ostvare subvenciju do pet miliona dinara.

Ko može biti korisnik bespovratnih sredstava?

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju preduzetnici i pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre bilo kao privredna društva ili zadruge, a koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Uslov koji moraju da ispune svi privredni subjekti koji žele da koriste ova bespovratna sredstva je da preko neke od banaka ili lizing kompanija koje budu uključene u realizaciju ovog programa dostave zahtev za dodelu sredstava, profakturu vezanu za novu opremu koju nabavljaju, slike opreme sa profakture, dokaz o obavljanju delatnosti za koju nabavljaju opremu i drugu dokumentaciju, koja je detaljno navedena u uredbi.

Kada je reč o delatnostima, u obzir dolaze sve šifre iz oblasti prerađivačke industrije, osim konkretno isključenih kao što je proizvodnja duvanskih proizvoda, eksploziva, borbenih vozila, oružja i municije, gvožđa, veštačkih vlakana ili umnožavanja snimljenih zapisa.

Sa druge strane, iz oblasti upravljanja otpadom mogu da učestvuju samo oni registrovani za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala, među onima koji se bave smeštajem i ishranom na ovu podršku mogu da računaju samo oni čija je delatnost „ketering“, dok među stručnim, naučnim i inovacionim firmama i preduzetnicima za ovaj program mogu da konkurišu samo registrovani za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Takođe, jedini koji ne mogu da konkurišu, a deo su građevinskog sektora, su oni koji su registrovani za razradu građevinskih projekata.

Preduslov za sve zainteresovane je i da u periodu od 2022. do tekuće godine zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima, prekoračila iznos od 23 miliona dinara, da nisu koristili bespovratna sredstva po Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini i da nisu konkurisali za nabavku ili nabavili istu opremu po drugim programima finansijske podrške u vidu bespovratnih sredstava iz republičkog budžeta u 2024. godini.

Realizacija programa podrške

Prvi korak po usvajanju ove uredbe je na Ministarstvu privrede – koje treba da raspiše javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa. Kada budu izabrani, ministarstvo potpisuje trojni ugovor o njegovoj realizaciji sa Razvojnom agencijom i svakom od izabranih banaka, odnosno lizing kompanija.

Nakon izbora poslovnih banaka i lizing kompanija za učešće u Programu, ministarstvo privrede će objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Srbije.

Korisnik sredstava je, inače, prema upravo usvojenoj uredbi, dužan da predmet investicije za koji su mu odobrena sredstva nabavi i stavi u funkciju odmah po uplati bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31. avgusta 2025. godine.

