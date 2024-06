TEHNIČKI PREGLED ZA TROTINETE KOŠTA SKORO ISTO KAO I ZA AUTO: Jedan je način da ga izbegnete

Od sredine juna svi električni trotineti moraju da imaju nalepnicu koja potvrđuje da su registrovani i da je vlasnik obavio njihov tehnički pregled ili da poseduje tehničke specifikacije.

Ovaj proces neretko se pretvara u mrkotrpan posao, koji vozačima ovih dvotočakaša iz džepa može da "izbije" prilično veliku svotu novca. Tu je i komplikovano zakazivanje, pa ni ne čudi podatak da je u protekla dva meseca koliko su vozači imali na raspolaganju da registruju trotinete, to učinilo samo 1,5 odsto njih.

Električni trotineti, kojih prema procenama u Srbiji ima oko 250.000, sredinom septembra prošle godine postali su zakonski vidljivi uz precizne smernice da je donja granica za upravljenje njima 14 godina, ali i kuda se mogu voziti i kojom brzinom.

Kako tokom predstojećeg leta ne bi doživeli neprijatnost i bili isključeni iz saobraćaja, svi vozači trotineta trebalo je da do 15. juna podnesu zahtev za izdavanje registracione nalepnice Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice obavljaju stručnjaci AMSS Centra za motorna vozila na 150 lokacija u 80 gradova i opština širom Srbije. Međutim, osim osnovnog troška registracije, vozače su čekali dodatni i to u vidu tehničkog prelgeda vozila, ali krenimo redom.

Registracija sa tehničkim pregledom 6.440 dinara

Osim naravno svog vozila, građani koji žele da dobiju nalepnicu i time registruju svoj trotinet, na lokaciju gde mogu da registruju vozilo treba da ponesu i očitanu ličnu kartu, kao i dokumentaciju koja dokazuje tehničke karakterstike električnog trotineta.

Kako bi procedura bila ubrzana, sa sajtova Agencije za bezbednost saobraćaja ili AMSS Centra za motorna vozila vozači mogu da preuzmu zahtev za izdavanje nalepnice i i neophodne obrasce.

Za izdavanje nalepnice potrebno je izdvojiti ukupno 2.440 dinara. Od toga su usluge izdavanja nalepnice 1.560 dinara, cena obrasca nalepnice je 500 dinara, dok se na ime Republičke administrativne takse uplaćuje 380 dinara.

foto: FOTOMONTAŽA, Shutterstock

Kada tehnički pregled nije potreban

Ipak, troškove pribavljanja registracione nalepnice, znatno podiže cene tehničkog pregleda vozila. Ovlašćeni servisi uglavnom naplaćuju ovaj proces oko 4.000 dinara.

Jedini „spas“ od dodatnih troškova registracije jeste činjenica da prilikom kupovine vozila, vozači dobijaju dokumentaciju koja sadrži specifikacije i karakteristike vozila, pa ako građani poseduju ovaj dokument, tehnički pregled im nije potreban.

Međutim, problem nastaje zbog toga što je većina građana kupila trotinete pre izvesnog vremena, pa mnogi nisu sačuvaju originalnu dokumentaciju.

Ukoliko vozači ne poseduju tehničku dokumentaciju za svoje vozilo, ukupni troškovi registracije trotineta biće 6.440 dinara. Ono što je zanimljivo je da se cena tehničkog pregleda trotineta gotovo poklapa sa novcem koji treba da izdvoje i vozači nekih četvrotočkaša.

Tako u zavisnosti od vrste automobila, tehnički pregled košta od 3.000 do 6.000 dinara, ali su tu i drugi troškovi, poput osigiuranja, naknada, taksi…

Registraciju trotineta je prema svedočenju mnogih vozača otežalo i to što se izdavanje nalepnice zakazuje, kao i to što sva mesta gde se to može učiniti imaju ograničeno radno vreme koje se najčešće poklapa sa delom dana kada je većina korisnika na poslu, a lokacije su neretko i na obodima grada.

Trotinete registrovalo tek 1,5 odsto vozača

Prema nekim podacima, za nešto više od dva meseca koliko su vlasnici trotineta imali da registruju vozila, ovo je učinilo tek oko 1,5 odsto njih. Od procenjenih 250.000 trotineta, po podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, nalepnicu ima tek oko 3.450 vozila.

Tako je u Beogradu izdato 1.300, u Novom Sadu oko 1.000, a u Nišu i Kragujevcu nešto više od 300.

Što se tiče kažnjavanja, za korišćenje električnog trotineta bez nalepnice posle 15. juna, propisana je kazna u iznosu od 10.000 dinara.

Osim toga, prema važećem zakonu za laka električna vozila, što trotineti jesu, prilikom upravljanja obavezno je nošenje biciklističke kacige, dok je nošenje reflektujućeg prsluka, naravno uz kacigu, obavezno za maloletnike u svim uslovima, a za ostale vozače kada se kreću na putevima.

(Kurir.rs/Nova)