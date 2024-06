PRASIĆI ODAVNO NISU KOŠTALI 300 DINARA PO KILOGRAMU: Pad cene nastavljen u prethodnoj sedmici, evo koliko košta ostala ponuda

Nastavljaju da padaju cene prasadi i tovnih svinja na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije, prenosi STIPS. U nedelji za nama zabeležen je rast cene ovaca u Kraljevu, a jagnjadi u Kragujevcu.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu je tokom protekle nedelje evidentiran pad cene teladi simentalske rase, težine do 160 kilograma, a dominirao je iznos od 720 din/kg. Telad u istoj kategoriji bila su jeftinija i na stočnoj pijaci u Užicu, a kupci su trebalo da izdvoje 650 din/kg. Klaničari sa područja Zlatiborskog regiona su otkupljivali telad po višoj ceni u odnosu na prethodni period, a dominirao je iznos od 680 din/kg.

U Podrinju je zabeležen rast cena krava za klanje simentalske rase i najčešće su otkupljivane za 260 din/kg. Otkupna cena tovne junadi težine iznad 480 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području mačvanskog regiona, jer je dominirao iznos od 350 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog regiona evidentiran je rast cena sve tri kategorije goveda. Tovna junad težine iznad 480 kilograma otkupljivana su za 350 din/kg, bikovi simentalske rase za 350 din/kg, a holštajn rase za 320 din/kg.

Cena prasića - kako gde

Prasad težine od 16 do 25 kilograma bila su jeftinja u klanicama na području jablaničkog regiona i najčešće su otkupljivana po ceni od 450 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu je, takođe, zabeležen pad cene prasadi iste kategorije, jer je dominirao iznos od 500 din/kg. Obim ponude, prodatih i otkupljenih grla bio je prosečan.

Otkupna cena tovnih svinja u kategoriji od 80 do 120 kilograma bila je niža i u klanicama na području srednjebanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 230 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 350 din/kg, tovnih svinja težih od 120 kilograma na 200 din/kg i krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 180 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu je protekle sedmice došlo do pada cene prasadi, težine od 16 do 25 kg. Dominirao je iznos od 300 din/kg.

Jagnjad do 500 din/kg

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene cene ovaca, a dominirao je iznos od 180 din/kg. Jagnjad su otkupljivana za 450 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena jagnjadi na 430 din/kg i ovaca na 170 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, a mogla su se najčešće pazariti za 400 din/kg.

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja i na stočnoj pijaci u Loznici, a prodaja se najčešće odvijala po ceni od 480 din/kg. Ponuda jagnjadi bila je slaba, a prodaja još slabija. Dominantna cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona. Za otkupljenu šilježad klaničari su protekle sedmice plaćali 230 din/kg, dok je dominantna cena ovaca iznosila 220 din/kg.

