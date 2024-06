KLIME KOŠTAJU OD 3.000 DO PREKO 200.000 RSD, ALI JE UGRADNJA PAPRENA: Ruke majstora skuplje i od samog uređaja, evo kakve su cene

Za oko 15 dana zvanično počinje leto, a letnje vrućine već su stigle i temeperature idu i preko 30 stepeni. Pod uticajem klimatskih promena i sve većeg zagrevanja planete gotovo je nemoguće zamisliti leto u Srbiji bez nekog tipa rashladnog uređaja.

S obzirom na to da su klima uređaji još uvek najefikasnije sredstvo za rashlađivanje tokom vrelih dana, to je i ono za šta se najveći broj građana odlučuje. Pored toga, klima uređaji su, u finansijksom smislu, dostupni većini građana, ali raspon u cenama je veliki, piše Danas.

foto: Shutterstock

Cena, pre svega, zavisi od vrste klime, zatim od proizvođača, od njene snage hlađenja, energetske efikasnosti, nivoa buke spoljašne i unutrašnje jedinice…

Mnogi su faktori koji na to utiču, a mnogi faktori utiču i na sam izbor klime. Pored cene, koja je mnogim građanima prvi kriterijum, izbor klima uređaja zavisi i od tipa i veličine prostora u koji želite da je ugradite, snage, pa i toga do kojih temperatura može da greje kada dođe zima i hladno vreme. Tu postoji razlika između standardnih i inventer klima. Razlika između ova dva tima klima uređaja je u načinu rada i u energetskoj efikasnosti.

foto: Shutterstock

Naime, inventer klima se, za razliku od obične, ne isključuje i sve vreme efikasno održava zadatu temperaturu, ali uz takav način rada ona i štedi električnu energiju i samim tim je isplativija.

Utrošnja električne energije sa inventer klimom je i 30 odsto niža u odnosu na obične klime. Pored toga, ovaj tip klime i razne druge prednosti kao što su duži životni vek, niži nivo buke, može da postigne niže temperature, a istovremeno može da radi i na temperaturama do minus 20. Zbog svega toga, ovi uređaji su i skuplji, pa se njihove cene najčešće kreću od 30.000 dinara pa sve do 200 i više hiljada.

Standardne klime, s druge strane, mogu da se nađu i po nižoj ceni, već od 20.000 dinara, ali i njihove cene idu i do 150.000 dinara i više. Pored ova dva tipa, postoje i pokretne klime, odnosno one koje se ne kače na zid, već ih držite na podu prostorije i možete ih pomerati po potrebi. One su, uglavnom, manje efikasne i slabijeg kvaliteta, ali su praktičnije za određene prostore. Cene ovih uređaja kreću se okvirno od 3.000 do 50.000 dinara.

foto: Shutterstock

Ugradnja, takođe, zavisi od više faktora. Pre svega, od modela klime, ali i od toga na kom se spratu klima ugrađuje, kolika je razdaljina između unutrašnje i spoljašne jedinice, kao i od toga u kom se delu grada nalazite. Kada se sve uzme u obzir, okvirno se cene ugradnje klima uređaja kreću od 8.000 pa do 30.000 dinara.

Na posebnim akcijama moguće je pronaći i jefitiniju ugradnju, ali na pojedinim mestima vas ugradnja može izaći i skuplje.

BiznisKurir/Biznis.rs