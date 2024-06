KOD SRBA JE OVO SVAKODNEVNA RUTINA, A NEMCI NIKAKO NE PRAŠTAJU: Za kršenje pravila kažnjavaju i do 10.000 € - bez izuzetka!

Prema presudi sudu u Merzigu, sunčanje na balkonu bez kupaćeg kostima je dozvoljeno u Nemačkoj, ali morate se pridržavati pravila.

Kako navode nemački mediji, mir i tišina komšija koji ne žive u istoj kući time “nisu ili su neznatno ugroženi”.

Međutim, ako se mir i tišina remete takvim sunčanjem i komšije se žale na to, stanar može dobiti upozorenje od stanodavca.

Postoji opasnost od novčane kazne do 10.000 evra

Ako do polnih radnji dođe tokom sunčanja (bez odeće) na balkonu ili u vrtu, ako se gola osoba ponaša uvredljivo ili se reklamira svojom golotinjom, to se može smatrati remećenjem porodičnog mira. Postoji rizik od novčane kazne do 10.000 evra zbog uznemiravanja javnosti.

foto: Profimedia

Da li je sunčanje bez odeće dopušteno u vašem sopstvenom vrtu?

Možete se sunčati bez odeće u svom vrtu. Ali, i ovde postoje izuzeci. Ako su posed ili vrt vidljivi komšijama, stanovnicima ili čak prolaznicima, oni bi mogli da se osećaju uznemireno zbog toga. Došlo bi do “smetnje za širu javnost” prema Odeljku 118 OWiG – utoliko što bi sunčanje bilo prijavljeno uredu za javni red.

Ako posed nije vidljiv i osigurali ste zaštitu privatnosti, nudizam uopšteno nije zabranjen u vašem vlastitom vrtu.

Seksualni ili uvredljivi činovi u vašem vlastitom vrtu mogu da se sankcionišu novčanom kaznom do 10.000 evra.

foto: Shutterstock

Kada komšije mogu da se žale?

Svojim balkonom i vrtom smete koristiti kako želite sve dok se komšija ne oseti ozbiljno uznemiren ili pogođen vašim ponašanjem.

To znači: Ako se vreme odmora ne poštuje ili se vaš komšija oseća uznemirenim vašim postupcima, to može imati pravne posledice za vas – osim upozorenja i novčanih kazni, u najgorem slučaju možete se suočiti i sa sporom na sudu.

Uzajamno uvažavanje, ali i tolerancija, tim su važniji za očuvanje mira u komšiluku i očuvanje vašeg novčanika, navode nemački mediji.

BiznisKurir/Fenix-magazin