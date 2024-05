KROFNICE NA PLAŽI U GRČKOJ KOŠTAJU 2,5€, PALAČINKE DO 5€, A TEK SLADOLED... Detaljni cenovnik potrepština za plažu

Porcija krofnica na plaži Kalitea u Grčkoj košta 2,5 evra. Ove sezone na grčkim ostrvima palačinka iznosi od 2,5 do pet evra, kukuruz od dva do tri evra, dok je kugla sladoleda do tri evra.

Mnogi naši građani se uveliko pripremaju za letovanje te na društvenim mrežama često čitaju iskustva sa raznih destinacija, ali i informišu se o cenama namirnica u marketima, koliko koštaju omiljena jela i pića u restoranima, ali i dezerti na plaži poput krofnica, sladoleda, palačinki...

Grčka info je nedavno objavila detaljan spisak cena među kojima se navodi i da palačinka ove sezone košta od 2.5 do pet evra, a kukuruz do tri evra.

foto: Promo

Što se tiče ostalih rekvizita neophodnih za plažu treba znati da prostirke koštaju od 4,5 do sedam evra, suncobrani su od sedam do 12 evra, dušeci na naduvavanje od 10 do čak 30 evra, a peškiri od 10 do 15 evra.

Na Instagram stranici nikana.gr pojavio se i video snimak sa plaže Kalitea na kome se vidi prvi prodavac krofnica na plaži, a navodi se da porcija košta 2,5 evra.

foto: Instagram/nikana.gr

Mnogi građani preferiraju i vožnju bicikla na moru te treba znati da iznajmljivanje u Grčkoj košta 10 evra, skutera od 10 do 40, a automobila od 25 do 70, piše Grčka info.

