JAGNJIĆI NASTAVILI DA 'KLIZE': Novi pad cena na pijacama, evo kakva je situacija sa prasićima i ostalom ponudom!

Cena teladi simentalske rase težine do 160 kg bila je u padu protekle nedelje na stočnoj pijaci u Užicu, a najčešće je iznosila 650 din/kg. Krave za klanje iste rase u ovom regionu otkupljivane su za 270 din/kg, prenosi STIPS.

Klaničari sa područja braničevskog regiona ponovo su protekle sedmice otkupljivali krave za klanje, a dominantna cena iznosila je 200 din/kg. Otkupljivali su i telad simentalske rase u kategoriji do 160 kilograma i tovnu junad u kategoriji od 350 do 480 kilograma, a otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

U klanicama na području Beograda i okoline došlo je do blagog pada otkupne cene tovnih bikova simentalske rase težine iznad 500 kilograma, a dominirao je iznos od 370 din/kg. Otkupne cene tovnih bikova u ovoj kategoriji i krava za klanje su mirovale u klanicama na području jablaničkog regiona, a i obim otkupa nije se bitnije menjao.

Cena prasića - kako gde

Klaničari sa područja podrinjskog regiona po višim cenama su otkupljivali prasad, težine od 16 do 25 kilograma, od odgajivača, a dominantna cena dostigla je 680 din/kg. Zbog slabe ponude, u klanicama na području južnobanatskog regiona, otkupna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma, iznosila je 650 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku bile su niže cene obe kategorije prasadi. Za grla u kategoriji do 15 kilograma kupci su trebali da izdvoje 500 din/kg, a za prasiće od 16 do 25 kilograma 480 din/kg. Glavni razlog je dobra ponuda, a slabija tražnja ovih kategorija svinja.

Pad prodajne cene prasadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Kragujevcu, a grla težine od 16 do 25 kilograma prodavana su za 500 din/kg. Prasad težine od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija i na pijaci žive stoke u Kraljevu, jer je dominirao iznos od 550 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona pale su otkupne cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 270 din/kg. Na pijaci žive stoke u Smederevu zabeležen je pad cene prasadi u kategoriji od 16 do 25 kilograma, na 550 din/kg. Niže su bile i otkupne cene obe kategorije tovnih svinja, pa se prodaja u zavisnosti od težine kretala od 280 do 310 din/kg.

Pada cena jagnjadi

Na pijaci žive stoke u Čačku evidentiran je pad prodajne cene jagnjadi, a dominirao je iznos od 500 din/kg. U ponudi je bilo dviski, po dominantnoj ceni od 200 din/kg i ovaca, kod kojih je dominirao iznos od 170 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u sedmici za nama i u klanicama na području Podrinja, jer je protekle sedmice dominirao iznos od 550 din/kg. Klaničari sa područja podunavskog regiona su protekle sedmice oborili otkupnu cenu jagnjadi na dominantnih 460 din/kg.

Slabo interesovanje kupaca za jagnjadima uslovilo je pad cene ove kategorije ovaca na stočnoj pijaci u Obrenovcu, a dominirao je iznos od 550 din/kg. U Pirotu, sa druge strane, zabeležen je rast otkupne cene jagnjadi, a preovladavala je cena od 600 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu jagnjad su se mogla pazariti za 500 din/kg, jarad za 400 din/kg, ovce po ceni 235 din/kg, a koze za 120 din/kg.

