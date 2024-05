ZA OVAJ POSAO PLATA U BEOGRADU PREKO 100.000, ALI NEMA KO DA RADI! Ko radi prekovremeno dobija plus 30% zarade, a to nije sve...

Plata pekara u Beogradu iznosi do 100.000 dinara, dok prodavac ima preko 80.000 dinara što je povećanje od gotovo 70 do 100 odsto ako se uzme u obzir da su prodavci imali mesečnu zaradu od 30.000 do 40.000 dinara.

Međutim, iako su zarade skočile radnika u ovom sektoru još uvek fali.

U jednom oglasu traži se radnik u prodaji i pečenju u jednom lancu pekara u Beogradu gde se navodi da se plata kreće od 90.000 do 102.000 dinara.

foto: Profimedia

Takođe, u istom lancu traži se i pica majstor koji bi zarađivao 86.000 dinara, dok plata prodavca iznosi 81.000 dinara.

U oglasi se navodi i da se noćni i prekovremeni rad plaća dodatnih 30 odsto, a radnici imaju i obezbeđen obrok tokom pauze. Međutim, radi se šest dana u nedelji.

foto: Shutterstock

Podsetimo, pored pekara u Srbiji nedostaju i vozači, frizeri, vodoinstalateri, majstori čije su zarade drastično skočile.

Bonus video:

01:34 OGLAS U SRBIJI ZA VOZAČA, PLATA 250.000 DINARA?! Iz Infostuda o deficitarnim zanimanjima: Ovde plata ide do 350.000 RSD