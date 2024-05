SRPKINJA NAKON MESEC DANA RADA U AMERICI DOBILA UNAPREĐENJE: U SAD svi mogu uspeti ako ovo rade! Evo koja je tajna

Srpkinja koja živi u SAD objasnila je na svom Tik Tok profila šta podrazumeva posao bariste i da li i koliko može da se zaradi od ovog posla.

foto: Tik Tok Printscreen

- Kao što sam obećala, danas ćemo pričati o tome kako izgleda raditi kao barista u Americi. Barista je osoba koja pravi kafu. Ovde su dosta zastupljeni kofi šopovi koji nisu obični kafići kao kod nas. Kafe su uglavnom za poneti i radi se o samousluzi - započinje ona priču, objašnajvajući da je njoj ovo treći mesec na ovom radnom mestu, ali i treća godina u Americi.

foto: Tik Tok Printscreen

Pre toga je, kako kaže, radila neke druge poslove, ali, kako obožava kafu i kafeterije, posao bariste je za nju, priča, posao iz snova.

- Samo sam htela da vam kažem da je Amerika jako specifična i da, ako se bar malo trudite i radite svoj posao kako treba, vrlo brzo ćete napredovati. Ovaj posao sam počela da radim sa bukvalno nula iskustva i u roku od mesec i po dana su me pitali da postanem menadžer kafeterije. Trebalo je da završim neki kurs od osam sati i - to je bilo to - kaže ona i dodaje da je tako "bukvalno sa svim poslovima koje se odlučite da radite u SAD".

- Uvek, ali uvek će se ceniti vaš rad i trud. Što se tiče plata, kad radite neki ovakav posao, uglavnom imate jednu osnovu koja vam je plaćena po satu plus bakšiš, a bakšiš je ovde obavezan tako da to na kraju bude dobra suma. Ja sam presrećna i prezadovoljna sa ovim poslom i mnogo uživam ovde - kaže ona i dodaje da se uvek treba truditi i biti ljubazan.

- I uvek ćete biti cenjeni i nagrađeni za to. U Americi posebno! - zaključuje ona.

Mnogi naši sugrađani koji imaju iskustva sa radom u SAD su se, u komentarima ispod videa, složili sa njom.

- Ovo je istina 100 odsto. Ako radiš svoj posao i daješ od sebe, definitivno prepoznaju trud... - navela je ona.

- Kako to da Srbi ne idu u majku Rusiju, nego svi trče na Zapad? A Zapad kao ne valja - upitao je drugi sugrađanin.