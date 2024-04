NEMA VOZAČA KOJI NIJE ZAŽALIO KAD JE KUPIO AUTO SA PLIVAJUĆIM ZAMAJCEM: Nemanju oblio hladan znoj kad je čuo koliko košta popravka

Svaki vlasnik automobila sa plivajućim zamajcem zna da će ga to kad-tad skupo koštati. Tako je i stručnjak za vozila podelio sa svojim pratiocima da ga je popravka istog koštala gotovo 800 evra.

Prilikom kupovine automobila, ako niste vrsni poznavalac, obično se konsultujete sa nekim ko je bogat informacijama koje bi mogle da vam pomognu. Sigurno ste nebrojano puta čuli da je ogroman rizik kupiti vozilo sa plivajućim zamajcem, jer njegov kvar može da vam zada glavobolje, što je potvrdio i stručnjak za automobile na svom TikTok profilu.

- Ne kažu džabe da su neke stvari za Opel Insigniju baš skupe. Komplet kvačilo, lamela, korpa i hidro druk ležaj sa zamajcem koštaju 650 evra, plus ruke 130 evra, za sve što je rađeno, što je ukupno 780 evra. To je baš dosta para za jednog prosečnog čoveka, prosečnu porodicu. Jedan ozbiljan udar na kućni budžet - zaključuje on.

kurir.rs/TikTok