KOLIKO KOŠTA PUTARINA DO GRČKE? Detaljna analiza pokazala poskupljenje na mnogim mestima, evo gde ćete najjeftinije da prođete

Već sa prvim planovima za letovanje svake godine se javljaju slična pitanja – koliko će koštati put do letovališta, kao i koliko naplatnih stanica nas čeka na putu kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku? Ukoliko se spremate da ovog leta automobilom krenete put omiljene letnje destinacije, trebalo bi da znate da su cene putarina na auto-putu Egnatia u severnoj Grčkoj od početka aprila veće za 30 do 35 odsto. U pitanju je autoput od Igumenice na zapadu do granice sa Turskom kod Kipija na istoku, a putarina odmah uz granicu sa Severnom Makedonijom na ulazu u Grčku poskupljuje sa 1,80 na 2,40 evra, u Asprovalti sa 0,90 na 1,20, u Kavali sa 1,40 na 1,85 evra.

foto: Shutterstock

Jedino pojeftinjenje je u Solunu na putu za Atinu (sa 1,20 na 0,90) i na putu do Promahonasa na granici sa Bugarskom (sa dva na 1,90 evra).

Cene putarina u Srbiji

Oni koji u Grčku idu preko Severne Makedonije, za korišćenje auto-puta od Beograda do Preševa platiće 1.720 dinara, a od Novog Sada ukupan iznos putarine je 2.010 dinara, dok će oni koji na put kreću sa severa zemlje, iz Subotice, putarinu u jednom smeru kroz Srbiju platiti 2.450 dinara. Put iz Niša do Severne Makedonije ove godine iznosiće od 700 do 790 dinara. Putarine su određene po kategorijama vozila, pa tako motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla (kvadricikla) spadaju u IA kategoriju, dok putnički automobili, odnosno motorna vozila sa dve osovine visine do 1,30 metara ulaze u I kategoriju.

foto: Nebojša Mandić

Motorna vozila sa tri ili više osovina, visine do 1,30 metara, kao i motorna vozila sa dve osovine veće od 1,90 metara, čija najveća dozvoljena težina ne prelazi 3.500 kilograma, spadaju u II kategoriju.

Treću kategoriju čine motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,30 metara, najveće dozvoljene mase iznad 3.500 kilograma, uključujući motorna vozila IIb kategorije sa prikolicom. Motorna vozila sa četiri ili više osovina najveće dozvoljene mase iznad 3.500 kilograma spadaju u četvrtu kategoriju. Ukoliko nemate TAG, putarinu plaćate na naplatnoj stanici gotovinom ili karticom. Iz Puteva Srbije su ranije za Biznis.rs objasnili da, ukoliko se dogodi da nemate kod sebe gotovinu, a POS aparat ne radi, postoji mogućnost izdavanja računa za naknadnu naplatu putarine.

foto: Shutterstock

Na sajtu Puteva Srbije dostupna je precizna cena putarina po naplatnim stanicama i kategorijama vozila.

Putarine u Severnoj Makedoniji U Severnoj Makedoniji aktivno je pet naplatnih stanica. Prva (Romanovce, Miladinovce – Kumanovo) se nalazi na 16 kilometara od granice. Putarina košta 60 denara, ili jedan evro. Druga naplatna stanica nalazi se nešto pre Velesa i putarina iznosi 80 denara, odnosno 1,5 evra. Treća naplatna rampa nalazi se neposredno pre isključenja za Prilep i Bitolj, oko 88 kilometara od ulaska u Severnu Makedoniju. Putarina ovde iznosi 60 denara (1,5 evra). Sledeća naplatna stanica nalati se ispred Demir Kapije i tu ćete platiti 80 denara (1,5 evra). Poslednja naplatna rampa kroz Makedoniju nalazi se kod Đevđelije, i cena putarine je najviša – 100 denara, odnosno dva evra.

foto: Shutterstock

Tag za plaćanje putarine do Grčke Odnedavno je počela da funkcioniše integrisana, elektronska naplata putarine sa tagom koji se može koristiti i u Srbiji i u Severnoj Makedoniji. Elektronska naplata putarine (ENP) omogućava plaćanje upotrebom TAG uređaja za ENP, za odgovarajuću kategoriju vozila. Ukratko, TAG vam omogućava da prolazite naplatne rampe bez čekanja u redovima i plaćanja putarina na licu mesta. Ukoliko već posedujete TAG uređaj u pripejd sistemu (I kategorija), možete da prekonfigurišete uređaj u nekoj od ovlašćenih poslovnica i da ga koristite u integrisanom sistemu naplate Otvoreni Balkan (Otvoreni Balkan ENP). Svega pet minuta nakon registracije na servis "Otvoreni Balkan ENP" možete da prođete kroz naplatnu stanicu u Republici Srbiji, a 15 minuta nakon registracije i kroz naplatne stanice u Republici Severnoj Makedoniji, objašnjeno je na sajtu openbalkan-etc.com.

foto: RINA

Na pitanje da li TAG uređaj može da se prebaci u drugo vozilo, odgovor je – da. - TAG uređaje možete bez ograničenja da prenosite iz jednog vozila u drugo u okviru I kategorije vozila. Ukoliko želite da prenesete TAG u vozilo drugih kategorija (II, III ili IV), neophodno je izvršiti rekonfiguraciju TAG-a - objašnjeno je na sajtu sistema naplate Otvoreni Balkan ENP. Ukoliko posedujete TAG naplata putarine izvršava se sledećeg dana nakon iskorišćene usluge, odnosno prolaska naplatne rampe. Novac će vam se automatski skinuti sa platne kartice koju ste registrovali. Međutim, ukoliko nemate novca na platnoj kartici TAG uređaj će biti postavljen na "crnu" listu. Nećete moći da ga koristite dok ne obezbedite novac na kartici.

kurir.rs/biznis.rs