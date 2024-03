LUKSUZNI ITALIJANSKI VOZ SKUPLJI ZA 1.000 EVRA NEGO U NOVEMBRU: Njegov naziv 'La dolce vita' ne pravda svoje ime zbog cena

U utorak se otvaraju rezervacije za novi italijanski voz 'La Dolce Vita Orient Ekpres'. Ljubitelji luksuznih vozova možda žele da provere trenutnu cenu sada - pre nego što ponovo poraste. Početne cene za jednonoćno putovanje luksuznim vozom porasle su sa 2.000 evra (2.168 dolara) po osobi u decembru 2022. na 2.500 evra po osobi u novembru 2023. Obe cene su određene tokom perioda rezervacije pre prodaje, što je zahtevalo povraćaj depozita.

Ali početne cene su sada skočile na 3.500 evra po osobi po noći, navodi se u saopštenju objavljenom u martu. To je neverovatno povećanje cene od 75 procenata u periodu od 16 meseci. Prema Akor-u, francuskoj multinacionalnoj ugostiteljskoj kompaniji koja upravlja vozom, voz bi trebalo da počne da saobraća na proleće 2025. godine. Akor nije direktno odgovorio na pitanje CNBC-a o razlogu naglog skoka cena. Predstavnik je rekao:

- Cene se menjaju u zavisnosti od popunjenosti, sezone, rute i tipa kabine.

MEĐUTIM, VOZ JOŠ NE IDE Cene karata su i dalje niže nego za drugi voz koji koristi naziv Orient ekspres u Evropi - Venice Simplon-Orient-Ekpress. Cene noćnog voza, kojim upravlja Belmond u vlasništvu LVMH-a, kreću se od 7.060 britanskih funti (8.925 dolara) po putniku, prema pregledu njegove veb stranice. Dejv Gudžer, direktor za Evropu, Bliski istok i Afriku u kompaniji Turism Ekonomiks, Oksford Ekonomiks, rekao je da su rastuće cene uzrokovane kontinuiranom spremnošću potrošača da plaćaju više cene za luksuzna iskustva. Ali, rekao je, verovatno da to nije jedini razlog.

- Potražnja za luksuznim putovanjima se ogleda u nekim stalnim porastima cena - rekao je on.

- Međutim, povećanja cena nisu isplativa i generalno su u skladu sa rastućim troškovima, uključujući veće troškove osoblja, kao i povećane zahteve za otplatom duga.

Gudžer je poskupljenje voza La Dolce Vita nazvao 'nečim vanrednim', ali je takođe napomenuo da je to odraz jedinstvene usluge koju pruža. Akorov La Dolce Vita Orient Ekspres će saobraćati na devet ruta kroz Italiju, uključujući priobalno putovanje od Palerma do Rima i još jedno od Rima do toskanske opštine Montalcino. Voz La Dolce Vita - što u prevodu znači 'slatki život' - podseća na eru italijanskog glamura snimljenog u čuvenom istoimenom filmu Federika Felinija iz 1960. godine. Film je možda najviše upamćen po sceni u kojoj se glumica Anita Ekberg kupa u fontani di Trevi, čin za koji turisti mogu biti teško kažnjeni zbog ponavljanja.

Telefonske rezervacije za voz biće otvorene 2. aprila.

