SRBI SU OVDE MASOVNO LETOVALI U VREME KORONE: Sve jeftinije i do 50% nego kod drugih, a već sada slobodnih mesta gotovo da nema

Jedini bosanskohercegovački grad na obali, Neum, ove godine očekuje rekordan broj gostiju i poseta kakve u poslednje dve decenije nije mogao ni da zamisli, što potvrđuje činjenica da je većina smeštajnih kapaciteta popunjena čak i za postsezonu.

Načelnik Neuma Dragan Jurković kaže da je Neum iz godine u godinu za turiste sve atraktivnija destinacija, te da se taj trend nastavlja i ove godine.

Po njegovim rečima su najavama gostiju za dolazak u Neum već sada zadovoljni hotelijeri i turistički radnici kao i sama Opština Neum, zbog čega se aktivno radi na uređenju plaža, šetališta i ulica, kao i brojnih objekata da bi goste dočekali u što boljem izdanju.

- Sad imamo u planu do sezone završiti uređenje šetališta i postaviti polupodzemne kontejnere s poklopcima koji zadržava neugodne mirise i vizuelno su mnogo lepši od klasičnih kontejnera. Osim toga imamo deo šetališta od Grand hotela do tržnice, odnosno centralnog parkinga koji takođe planiramo da uredimo do početka sezone. Nadam se da ćemo u tome uspeti i da ćemo naše planove vezane uz obalu i najznačajniji dio uz more uspešno realizovati i spremno dočekati sezonu - rekao je Jurković.

foto: Turistički ured Neum

Što se tiče dolaska gostiju, kako kaže, hotelijeri ne pamte da su ranije beležili rezervacije jer mnogi koji su planirali da letuju na obalama Jadrana u BiH, po njegovim rečima već su rezervisali svoja mesta, pa su tako mnogi smeštajni kapaciteti popunjeni, ne samo za predsezonu i glavnu sezonu, nego čak i za postsezonu.

- Prema interesesovanju gostiju i rezervacijama koje se beleže od samog početka godine očekujemo da će ova sezona biti jako dobra, možda čak i najbolja u poslednjih 20 godina, kako po broju noćenja gostiju tako i svega ostalog vezano za uspešan turizam u Neumu - kaže Jurković.

foto: Printscreen/TikTok/covekizbuducnosti

On podseća da je pošle godine veliki broj gostiju u Neum dolazio iz susedne Hrvatske jer je razlika u cenama u jedinom BiH gradu na moru bila niža za 30 do 50 odsto, a sudeći prema trenutnom stanju, za očekivati je da će se pomama za letovanjem u Neumu nastaviti.

- Očekuje se kako će se taj trend nastaviti i ove godine jer osim korekcija cena boravak na obalama Jadranskog mora, u Hrvatskoj je i dalje znatno skuplje nego u našoj zemlji, a činjenica je da je u konačnoj ceni mnogima jedan od ključnih faktora pri odabiru mesta za odmor - istaknuo je načelnik Neuma.

Popularnost Neuma kako veruje, dodatno će rasti i oživljavanjem mostarskog aerodroma koji od aprila uvodi nove avionske linije i povezuje se sa ostatkom sveta, što će omogućiti brojnim gostima da za svega sat vremena vožnje automobilom od Mostara novom magistralom dođu do Neuma.

kurir.rs/ Poslovni.hr