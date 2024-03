SRPSKI FRIZERI I KOZMETIČARI DIGLI CENE: Evo pošto je sad šišanje i feniranje za kratku kosu, a pošto nokti, naplaćuju i jedan!

Šišanje, feniranje, farbanje kose, popularni balajaž, ali i ojačavanje prirodnih noktiju, izlivanje i korekcija, poskupeli su za dobrih 1.000 dinara, a na popularnijim mestima u gradu i više.

Frizeri i kozmetičari pravdaju poskupljenje svojih usluga time što su kirije lokala i dalje u porastu, a kažu i da je porasla cena materijala za rad. Zbog toga su mnoge žene odlučile da uzmu stvar u svoje ruke - počele su da se šišaju i farbaju same, ali i da idu na obuku za nokte. Time, kako kažu sagovornici prave veću štetu nego korist jer im duplo više vremena treba da isprave grešku.

„Kako svi, tako i mi“, to je definitivno najupečatljivija rečenica koju čujemo od prodavaca i ugostitelja, kada ih pitamo otkud to da su cene njihovih proizvoda i usluga poskupele.

foto: Shutterstock

Cena šišanja i feniranja prema dužini kose

Tako ćete, na primer, za šišanje i feniranje kratke kose morati da izdvoijte 2.000 dinara. Ukoliko, pak, želite da se ošišate na paž, što je malo duže od kratke kose, dodaćete još 500 dinara.

Skraćivanje kose srednje dužine košta između 2.500 i 3.000 dinara, u zavisnosti od lokacije salona. Ako se šišate na Vračaru, računajte odmah 3.000 dinara, dok, recimo, postoji šansa da istu uslugu u Krnjači, s leve strane Dunava, platite jeftinije za 1.000 dinara.

Zapravo, postoji mnogo parametara koji odlučuju kolika će biti cena.

Dužina kose, željeni oblik, feniranje „na ravno“ ili lokne, farbanje sa svojom farbom ili iz salona su faktori koji utiču na formiranje cena. Kombinovanje više usluga koštaće skoro duplo.

Cena svečanih frizura kao što su punđe, pletenice, svečani rep, kreću se od 1.000 pa do 8.000 dinara, koliko je, recimo, frizura za mlade.

Ilustracija foto: EPA/Boris Pejović

Muški frizer Nisu u zaostatku ni muški frizeri sa cenama svojih usluga. Za skraćivanje muške kose potrebno je izdvojiti oko 800 dinara, dok je ranije koštalo 400. Neki luksuzni prestonički saloni naplaćuju muškarcima čak i do 2.000 dinara.

Dušan Ličina, frizer i član Udruženja frizera Srbije kaže da postoji mnogo razloga za poskupljenje usluga. Svakako je glavna kirija odnosno zakup lokala koji je, u odnosnu na period od pre dve godine, duplo veći.

„Još od pandemije koronavirusa, cene u frizerskim salonima u Srbiji skočile su zbog poskupljenja materijala poput farbi za kosu, zatim veće cene struje i vode, troškova zakupa lokala, fiskalnih kasa, ali i sveukupnog poskupljenja života što se vidi u svakoj samoposluzi. Najviše je poskupeo repromaterijal, a cena je viša i zbog korišćenja više preparata koji dižu cenu jer su trendovi novi u šta frizer treba i te kako da uloži poput maski za kosu, sprejeva, lakova, balzama, kondicionera, zaštite od toplote“, objašnjava Ličina.

Dodaje da su zbog poskupljenja usluga, žene počele same da se šišaju, čime zapravo prave veću štetu nego korist.

„Kada formiramo cene, imamo velike troškove, od zakupa lokala, od povećanja minimalne cene rada, preko troškova za plaćanje knjigovođa, fiskalnih kasa, plaćanje struje. Sve je poskupelo, pa moramo i mi da korigujemo svoje cene. To je i rezultiralo time da žene ređe posećuju frizera i da same uzimaju makaze i četkicu za farbanje. Same se šišaju, a trebalo bi i šišanje i farbanje da prepuste profesionalcu. Danas su cene takve, da je i to nekima postalo nedostižno. Kada se žena sama farba, ona nanosi previše boje i dolazi do depozita boja, pa kada želi da promeni boju, to je onda mnogo teže nama“, kaže on.

Ilustracija foto: Beta/Dragan Gojić

Žene očekuju da kada dođu u salon, frizeri isprave sve njihove greške kad je reč o farbanju i uništenoj kosi, a to ne može preko noći.

„Na kraju to njihovo više košta nego da su redovno išle kod frizera. Žene traže preko noći da pređu od crnke u plavušu što je takođe retko kad moguće iz prvog puta. Pritom, potroši se dosta materijala“, ističe naš sagovornik.

Naplaćuje se i jedan nokat

Gde su frizerske usluge, tu su i kozmetičarske.

Često su ova dva profesionalca u jednom lokalu, odnosno zajedno rade, te ne čudi što su i jedni i drugi povećali cene svojih usluga. Tatijana Marković, edukatorka za nokte i profesionalna kozmetičarka kaže da su usluge u njenom salonu povećane za 1.000 dinara.

„Nažalost, moralo je tako da bude. Noktići su poskupeli od 1. marta. Najjeftiniji nokti su oni najkraći, u veličini S i oni koštaju 3.000 dinara. To je cena ukoliko klijentkinja želi boju. Ukoliko hoće da nosi frenč, šljokice, bejbi bumer, to se naplaćuju +300 dinara. Ipak oduzima i više materijala i više vremena“, kaže ona.

foto: Shutterstock

Nokti srednje dužine koštaju između 3.500 i 3.800 dinara, dok su duži 4.000.

Postoje i oni ekstra duži i njihova cea je neverovatnih 5.000 dinara.

„Nisu cene svuda iste, znači moguće je pronaći jeftinije za 300 do 500 dinara na drugim mestima, odnosno naseljima. Ne koštaju isto nokti u Sremčici i na Dorćolu, to znaju i ptice na grani. Ja se ne žalim i moji klijenti nisu odustali od mene, ali imam dosta novih koji su se prijavili na kurs za nokte. Pretpostavljam da žele same sebi da rade jer im je skupo da plaćaju. To i nije loša ideja, samo je važno da kupe dobru i kvalitetnu opremu, kao što je ja koristim. A ona uopšte nije jeftina, verujte, a kratk

o traje. Mislim na lak, gelove, baze i ostale bočice koje se brzo potroše, a jedna košta 5.000 dinara“, kaže Tatijana.

Inače, naplaćuje se i samo jedan nokat – ranije je cena po noktu bila 150 dinara, dok je sada 300, a na nekim mestima i 400.

Kozmetičari naplaćuju više i ako je u pitanju tuđa korekcija rada, kao i kada se radi o izgrickanim noktima.

Kurir.rs/Nova