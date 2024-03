NJIHOVE PLATE IDU I DO 4.000 € MESEČNO, JOŠ IM DAJU I DŽEPARAC ZA PROVOD: Ko se ovde ustoliči, isplatiće mu se svaki minut rada

Do posla stjuardese ne može lako da se dođe, a on spada u jedan od plaćenijih, ukoliko dostignete vrhunac u toj profesiji. U Emiratima opseg primanja naknade za vršenje ovog posla ide od 3.000 do čak 4.000 evra.

Kako se navodi u jednom TikTok videu, plata stjuardese se sastoji iz više delova. Prvi deo je bazna plata, koja iznosi od 1.000 do 1.300 evra, a sve zavisi od kompanije i pozicije na kojoj radite.

Zarada se povećava kada prelazite iz ekonomske u biznis klasu, kao i iz biznis klase u prvu.

foto: Profimedia

Na baznu platu dodaju se sati letenja, što je od 1.000 evra do 1.500, a onda imate džeparac za boravak na nekoj od destinacija.

Visina plate najviše zavisi od sati letenja, koji variraju svakog meseca. Ono na šta možete da računate posle nekoliko godina rada kada dođete na više pozicije jeste da je zarada značajno veća i iznosi od 3.000 do 4.000 evra.

kurir.rs/TikTok