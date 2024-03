ZA KRŠENJE PROPISA KAZNA I DO 2 MILIONA DINARA: Doneta uredba o ograničavanju cena brašna T-400 i T-500

Donesena je uredba o ograničenju visine cena brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500, a propisano je i da trgovac na malo potrošaču u pojedinačnoj kupovini može da proda maksimalno po pet kilograma oba tipa.

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena ovog brašna ne sme prelaziti 45,00 dinara po kilogramu.

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena ovog brašna ne sme prelaziti 40,90 dinara po kilogramu. Po cenama navedenim u ovoj uredbi, proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50 procenata isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

NOVČANE KAZNE

Za kršenje Uredbe propisane su novčane kazne za pravna lica i preduzetnike i to od 5.000 do 2.000.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.