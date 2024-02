PREGLED BESPLATAN, POPRAVKA ZUBA 250 DINARA?! Telefoni se usijali pošto je ova klinika u Beogradu objavila svoj cenovnik

Anestezija je svega 140 dinara, dok se crna plomba kreće od 250 do 960, a bela od 500 do 1.000

Studenti pete godine Stomatološkog fakulteta napravili su cenovnik čije cene se enormno male u poređenju sa ostalim ponudama, a istovremeno stiču iskustvo neophodno za ovaj posao.

Lečenje zuba po korenu kreće se od 500 do 600 dinara. Iako se u većini slučajeva plaća i sam pregled, kod njih je to potpuno besplatno. Takođe, anestezija je svega 140 dinara, dok se crna plomba kreće od 250 do 960, a bela od 500 do 1.000.

Lečenje zuba po korenu kreće se od 500 do 600 dinara, a u ponudi imaju i skidanje kamenca kao i poliranje zuba.

Radno vreme

Ipak, na osnovu radnog vremena, lako se može ustanoviti da su studenti u pitanju, budući da rade svega tri sata, i to ponedeljkom, utorkom i četvrtkom.

Iz Klinike za stomatologiju Vojvodine, gde se dešava "čarolija" rekli su da mladi stomatolozi uveliko rade punom parom.

- Mnogi se prijavljuju, dobijamo dosta poziva. Cene su stvarno niske, a ujedno i njima je potrebna praksa. Ipak, zbog fakulteta, njihovo radno vreme je ograničeno - rekli su s klinike.

Kurir.rs/Telegraf