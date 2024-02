SVADBA U SRBIJI KAO STAN U BEOGRADU Šminka 250, torta 400, BURME 500 €: Evo koliko gosti treba da daju, da bi vam se "isplatilo"

U Srbiji su se oduvek svadbe pravile radi proslavljanja ljubavi dvoje ljudi, a za mladu i mladoženju ovaj događaj je uvek predstavljao trenutak kada se moraju odvojiti određene sume novca kako bi se veselje održalo.

Osim proslave ljubavi dvoje mladenaca jedan od razloga pravljenja velike proslave, od vajkada je i prilika da se mladenci potpomognu u stvaranju doma i na početku zajedničkog života. Nekadašnje poklanjanje ćebadi, posuđa, peškira i sličnih simboličnih poklona, polako ali sigurno istisnule su koverte sa novčanim poklonom, i to je svakako trend koji se u današnje vreme podrazumeva.

Međutim, da li je iznos koji mladenci dobiju u kovertama zapravo dovoljan da budu "na nuli" ili makar u minimalnom plusu?

Određen broj mladenaca se često okrene nekom intimnom venčanju kako bi izbegli veliki troškove, dok neki čak podižu kredite kako bi napravili gala proslavu.

Pre nego što se budući mladi bračni par upusti u avanturu zvanu "bračni život" potrebno je da naprave određene spiskove, kao i određene kalkulacije povodom najvažnijeg dana u njihovim životima.

Spisak gostiju određuje sve

Prva i osnovna stvar prilikom zakazivanja venčanja i svadbe jeste da se pronađe prostor. Međutim, prostor je uslovljen brojem gostiju koji mladenci zovu na proslavu, samim tim, taj broj gostiju "diktira" mnoge druge obavezne stvari na jednoj svadbi.

Sale, restorani i splavovi za venčanja mogu se naći i za manji broj gostiju poput 50 zvanica, i za onaj veći do čak 1.000! Što je veći broj zvanica više se može "cenkati" oko krajnjeg iznosa.

foto: Shutterstock

Kalkulacija troškova

Kada ste napravili spisak gostiju, vreme je da se "bacite na posao". Prosečan broj koji mladenci zovu na svoju svadbu u Srbiji je 200 ljudi, tako da su i naredne kalkulacije shodno ovom broju gostiju.

Četiri osnovna termina

Mladenci obično prvo zakažu termin u restoranu ili sali u kojoj će proslaviti svoje stupanje u brak, a potom to urade i u opštini, kao i u crkvi. Nakon što zakažu ova tri termina, sledi jedan od najbitnijih i najodgovornijih za atmosferu na proslavi, a to je muzika.

Cena opštinskog venčanja zavisi da li se stupate u brak u samoj zgradi opštine ili u restoranu kada matičar mora da izlazi na teren. Taksa za venčanje u opštini je 380 dinara, dok za izlazak matičara je potrebno izdvojiti 12.000 dinara i određen dodatak za prelazak dužine puta veće od 5 kilometara.

Crkveno venčanje se kreće od 100 do 200 evra zavisno u kojoj crkvi ili manastiru mladenci žele da se uzmu.

Muzika, kao glavni akter u pravljenju dobre atmosfere, je od vitalne važnosti i praksa je pokazala da mladenci najmanje štede na odabiru muzike. Bend za svadbe se može naći po ceni od 2.500 do čak 10.000 evra.

Restoran ili sala za 200 zvanica daje svoju cenu po gostu, tako da mladenci moraju biti sigurni da osoba koja je potvrdila svoj dolazak će sigurno doći, jer u suprotnom mladenci svakako plaćaju cenu kao da je gost došao. Restorani obično nude osnovne, bolje i luksuzne menije tako da budu pristupačni za svačiji džep.

Cena po gostu u restoranima u Beogradu se kreće od minimalne cene od 35 evra po gostu do čak 100 evra po gostu, tako da za 200 zvanica biste morali da izdvojite od 7.000 do 20.000 evra.

foto: Shutterstock

Odevanje mladenaca

Nekada je kupovina venčanice bila mnogo bitnija od kupovine odela za mladoženju, međutim, danas se situacija malo promenila. Naime, u poslednjem periodu mlade se odlučuju za iznajmljivanje ili šivenje svoje večanice mnogo više nego za kupovinu iste, dok je mladoženjama odabir odela postao značajno bitan.

Iznajmljivanje venčanice se kreće od 500 do 1.200 evra, dok za kupovinu bele haljine iz snova je potrebno izdvojiti od 2.500 do čak 12.000 evra. Takođe, za propravni aksesoar mlade poput vela, rukavica, dijademe i haltere potrebno je izdvojiti od 100 do 500 evra.

Neretko mlade se odlučuju i za haljinu koja je namenjena veselju, tako da kupuju i drugu venčanicu za koju je potrebno izdvojiti od 150 do 300 evra.

Takođe, odelo za mladoženju može se naći od 250 evra, a za one koji imaju istančan ukus cena ide i do paprenih 2.000 evra.

Obuća za mladu se kreće od 50 do 250 evra, dok za mladoženju je to nešto više od 100 do 300 evra.

foto: Shutterstock

Ulepšavanje mlade i mladoženje

Proslava ljubavi u vidu svadbe je dan kada su sve oči uprte u mladu i mladoženju i trenutak kada oni žele da zablistaju! Pored haljine i odela, mladenci moraju da zakažu i određene tretmane kako bi zasenili sve!

Šminkanje mlade kreće se od 100 evra do čak 250 evra, dok frizura za mladu obično iznosi od 50 do 200 evra.

Pored toga muški frizer i sređivanje brada je nešto što mnoge mladoženje danas praktikuju te se cena odvog tretmana kreće od 20 do 50 evra.

Propratne obavezne stvari

Restorani obično nemaju opciju u kojoj mladenačka torta ulazi u cenu, zato je potrebno posebno organizovati omiljenu poslastičarnicu kako bi napravila vašu tortu iz snova. Cena mladenačke torte od 10 kilograma, što je dovoljno za 200 ljudi, obično iznosi od 150 do 400 evra, međutim taj iznos varira zbog dodatnih ukrasa koji mladenci traže.

Takođe, restorani često imaju ugovor sa određenim fotografskim studijima, te su mladenci u obavezi sa sarađuju sa njima. Ipak, postoje i oni koji odabir fotografa prepuste mladencima.

Paketi koji obično budu u ponudi su izrada fotografija, samo slikanje fotografija i kombinacija fotografisanja i snimanja kamerom. Cena fotografskih usluga obično se kreće od 900 do 2.500 evra.

Kao znak večne ljubavni, mladenci nakon sklapanja braka stavljaju burme koje nisu ni malo jeftine. Bilo da se radi o belo, žutom ili roze zlatu, komplet burmi se kreće od minimalno 500 do čak 4.000 evra.

Kako nalažu običaji, kićenje svatova je izrazito važno te se cene kićanki kreću od 2 do 5 evra po gostu, tako da za 200 gostiju je potrebno izdvojiti 400 do 1000 evra. Veliki broj mladenaca takođe se odlučuje i za poklone za goste u znak zahvalnosti. Cena po komadu je od 3 do 8 evra po gostu, pa je za 200 ljudi potrebno dati od 600 do čak 1.600 evra.

foto: Shutterstock

Dekoracija i krajnje pozivanje gostiju

Kada obezbedite sve gore navedeno, ostale su finese koje se tiču dekoracije i pozivnica. Pozivnice za venčanje se sve češće šalju putem društvenih mreža, i oni koji se odluče za takvu vrstu pozivnice često nemaju nikakav trošak, jer tako nešto mogu sami da naprave.

Ipak, postoje i oni koji žele da urade to na tradicionalan način i za njih cena pozivnica se kreću od 2 do 4 evra po komadu. S tim da za 200 gostiju često nije potrebno 200 pozivnica, u ovom slučaju ćemo računati 120 komada, te za 120 ljudi možete napraviti pozivnicu besplatno ili platiti maksimalno 480 evra.

Dekoracija samog prostora je vrlo bitna, tako da mladenci tu imaju obavezu da odaberu dve vrste dekoracija. Prva je dekoracija stolova za goste, a druga je dekoracija mladenačkog stola.

Restoran za 200 ljudi obično raspoređuje svoje stolove za 8, 10 ili 12 osoba, tako da ćemo mi za ovaj primer računati neki prosek i voditi se time da je potrebno dekorisati oko 20 stolova.

Mladenci se često odlučuju za cvetnu dekoraciju, te je potrebno tada izdvojiti novac i za mladin bidermajer. Cene bidermajera od veštačkog cveća se kreću od 20 do 50 evra, dok od pravog cveća je ptorebno izvojiti od 300 do 500 evra.

Da li se sve ovo isplati?

Mladenci često nakon svadbe izgovore rečenicu: "Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih pravio toliku svadbu", ali da li to kažu zbog organizacije koja je potrebna, finansija ili nečeg trećeg?

Prema ovim ciframa, da bi ste iz koverata isplatili svadbu od 200 gostiju potrebno je da od svakog gosta dobijete 70 – 100 evra.

Ukoliko se odlučite na ovaj svečani čin to će vas koštati minimalno oko 14.000 evra. Ukoliko se odlučite za neke skuplje stavke sa ovog spiska Vaše venčanje može koštati i do 57.500 evra!

Po ovoj računici vidimo da oni koji se odluče za luksuzniju svadbu, zapravo od tog novca mogu kupiti stan u Beogradu, i to garsonjeru u nekim reprezentativnijim opštinama, dok u okolnim mogu čak kupiti i stan sa odvojenom spavaćom sobom.

(Kurir.rs/Informer)