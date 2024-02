U HRVATSKOJ ZA LETO TRAŽE RADNIKE IZ SRBIJE: Plata radnice u kuhinji 1.500, sobarice 1.150 evra, a EVO koliko zarađuju KUVARI!

Turistički i ugostiteljski radnici uveliko se pripremaju za dolazak leta i početak turističke sezone, te je sve više oglasa u kojima se traže sezonski radnici iz Srbije za hotele i restorane u regionu, posebno u Hrvatskoj.

Zarade za ugostiteljske poslove u toj zemlji nisu zanemarljive, posebno ako se uzme u obzir da radnici, pored plate, dobijaju i besplatan smeštaj i obroke, a u nekim slučajevima i bonuse.

Tako, primera radi, restoran u malom dalmatinskom mestu Pakoštane traži pomoćnu radnicu u kuhinji za platu koja ide i do 1.500 evra:

- Trebamo pomoćnu radnicu za nadolazeću sezonu (čišćenje, pranje suđa...). Plata je od 1.200 do 1.500 evra plus bonusi ovisno o zalaganju. Osiguran besplatan smeštaj u novouređenom stanu. Osigurana je hrana. Više informacija u inboks.

Sobarice u Hrvatskoj u sezoni mogu zaraditi i 1.150 evra mesečno.

- Mesto rada hotel sa pet zvezdice na Hvaru. Rad na određeno vreme: Od 1. maja do 15.oktobra 2024. Plata od 1.000 do 1.150 evra. Besplatan smeštaj. Besplatna tri obroka. Radna odeća i oprema za rad. Dozvola za rad. Moguća dodatna finansijska stimulacija i nagrada za izvrsnost u radu - piše u oglasu.

Sa druge strane, restoran/picerija u Cavtatu, kod Dubrovnika, traži više profila radnika. Obezbeđeni su smeštaj i hrana, a slobodan je jedan dan u nedelji.

foto: Prinskrin Fejsbuk

- Traži se: Kuvar - plata je od 1.800 do 2.300 evra, gril majstor od 1.500 do 1.700 evra, pica majstor od 1.500 do 1.700 evra. Pomoć u kuhinji je od 1.250 do 1.350 evra. Konobar 1.200 do 1.300 evra - navodi se u oglasu i dodaje da "ako ste stvarno dobri u svom poslu primanja mogu ići i preko navedenog".