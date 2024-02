RADI KAO DOSTAVLJAČICA HRANE I MESEČNO ZARADI 2.350 EVRA! Otkriva trik za maksimalnu zaradu: Mnogi to odbijaju, a tu se kriju pare

Posao dostavljača hrane doživeo je ekspanziju, ali kada je reč o zaradi, obavijen je misterijom.

O njemu se često polemiše i na društvenim mrežama, a mnogi pretpostavljaju da mesečno mogu da zarade i do 120.000 dinara. Ipak, sve zavisi od toga koliko dostava mogu da urade tokom jednog dana, koje prevozno sredstvo koriste i da li su oni koji naručuju hranu raspoloženi da ostave bakšiš.

Atlanta Martin (23) iz Velike Britanije radila je kao dispečer na aerodromu Getvik, a sa 19 godina počela je da radi kao dostavljačica hrane. Kaže da nikada ne bi mogla da se vrati na "normalan" posao. Dostavljanje hrane je savršeno za podizanje ćerke, smatra Atlanta, jer mesečno zaradi do 2.000 funti, što je oko 2.350 evra, odnosno skoro 275.000 dinara. Sada je sa svima podelila trik kako iz svake mene izvlači maksimalnu zaradu.

"Videla sam oglas za 'Deliveroo' vozače i zvučao je prilično dobro. Ni tada nije bio toliko popularan", kaže Atlanta koja u proseku zarađuje 10 do 15 funti na sat, što je oko 12 do 18 evra, odnosno 1.400 do 2.100 dinara. Ukoliko prihvati dostave koje su udaljene, može da zaradi i više.

"Bolje je kad ste plaćeni po poslu, a ne po satu, pa što više uradite za sat, to bolje. Jednom sam imala posao koji je bio 13 km daleko i bila sam plaćena 14 funti. Trebalo mi je samo pola sata, tako da je ispalo prilično dobro", otkriva Atlanta i dodaje da ste plaćeni u zavisnosti od udaljenosti kuće mušterije do restorana, pa ako ne žive daleko, ne dobijate uvek toliko.

Atlanti ne smetaju ni kratke vožnje jer se sve "sabira".

"Minimum koji možete da zaradite je 3 funte, ali ja uzimam šta god dođe. Mnogi vozači neće uzeti one na kratkim udaljenostima, kao ni narudžbine namirnica koje se uvek plaćaju manje jer nikada ne idete tako daleko, ali meni ne smeta jer se brzo skupe. Prosek mi je 10 do 15 funti na sat i mogu da zaradim 100 funti dnevno u zavisnosti od toga koliko dugo radim. Svako ima različite ciljeve koliko želi da radi, a ja sam radila i mnogo više sati jer mi ne smeta da vozim", kaže Atlanta.

