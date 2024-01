PLATA OD 90.000 DO ČAK 150.000 DINARA! Ovaj sektor u Srbiji dobio značajnu injekciju, smeši li se i DODATNO IZDVAJANJE IZ BUDŽETA?

Naučna zajednica u Srbiji prvu uvećanu platu, nakon 13 godina, dobiće srednim februara kada treba da im "legne" januarska zarada. Naime, od Nove godine zaživeo je novi obračun plata u nauci, koji podrazumeva da će naučnici ubuće biti plaćeni po zvanjima, umesto po kategorijama kao što je do sada bio slučaj.

Zarade su bile jedan od najvećih problema na koji su istraživači ukazivali, a sada kada je to rešeno, oni smatraju da je potrebno ići dalje i rešiti status istraživača na fakultetima, doneti katalog radnih mesta, povećati izdvajanja za nauku iz budžeta...

A kada je reč o novim zaradama, one će se kretati od 90.000 do 150.000 dinara.

- Plata naučnog savetnika ubuduće bi trebala da iznosi 151. 200 dinara, višeg naučnog saradnika 126.200, naučnog saradnika 107.000, dok bi plata istraživača saradnika trebala da bude 90.400 dinara i sve povećane za 10 odsto, koliko je najavljeno povećanje plata za sve zaposlene u javnim službama - kaže dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke.

- Ono što sada sigurno znamo, jesu koeficijenti za obračun plata po zvanjima i garancije Ministarstva da plata po novom neće biti nikome smanjena.

Naša sagovornica, međutim upozorava da nije rešen problem ugovora o radu istraživača zaposlenih na fakultetima.

- Iako je Ministarstvo nauke 2022. godine donelo Program institucionalnog finansiranja, koji predviđa ugovore o radu u vremenu trajanja naučnog zvanja od pet godina, a za naučne savetnike na neodređeno, svega oko polovine fakulteta u Srbiji primenjuje ovaj Program, dok ostala polovina i dalje sa istraživačima potpisuje ugovore na godinu dana - kaže ova naučnica.

- Osim toga nije rešen ni status istraživača na fakultetima i u tom smislu je Ministarstvo formiralo radne grupe koje su u prethodnoj godini vrlo intenzivno radile na rešavanju ovog problema, ali do konačnog rešenja se nije došlo, između ostalog i zbog zbora, jer vlada u tehničkom mandatu nije mogla da usvoji izmenu Zakona o nauci i istraživanjima, koji predviđa rešavanje ovog problema.

BEZ EVALUACIJE 13 GODINA Problem sa kojim se naučna zajednica dugo suočavala bila je kategorizacija (evaluacija rada istraživača) koja je poselednji put urađena 2011. godine i to na osnovu rezultata rada iz perioda od 2006. do 2010. godine. Đurđica Jovović podseća da je oko 80 procenata istraživača ostalo oštećeno u niskim kategorijama, sa razlikom u platama između najviše i najniže kategorije, unutar istog zvanja od oko 70.000 dinara i tako 10 godina.

Pored ovoga, ostalo je i pitanje donošenja Kataloga radnih mesta zaposlenih u nauci (institutima), kao i rešavanje statusa neistraživačkog kadra u institutima, odnosno administrativno-tehničkog osoblja i pomoćnog osoblja.

- Ministarstvo je prošle godine formiralo radnu grupu koja je radila na izmenama postojećeg Zakona o nauci, kako bi institucionalno finansiranje moglo u potpunosti da počne sa primenom, ali ove izmene, kao i puna realizacija institucionalnog finansiranja će morati da sačena formiranje nove vlade - ističe Đurđica Jovović.

Kada govorimo o budžetu za nauku, on je povećan u odnosu na prošlogodišnji, ali to još uvek nije dostiglo nivo od jedan procenat. To, kaže Đurđica Jovović, ne samo da nije dovoljno za brži i kvalitetniji razvoj nauke, već je daleko od evropskog standarda, jer se u pojedinim zemljama za nauku izdvaja četiri odsto i više.

