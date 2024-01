KO ĆE SAD PO OVOM KIJAMETU U ŠUMU PO DRVA: Trgovci trljaju ruke, kome je ponestalo, sad mora da dokupi! Pošto je metar usred zime?

ČAČAK - Zima je tek početkom ove godine pokazala svoje zube, a pojedini koji se greju na drva morali su da ih dokupljuju kako bi se ogrejali.

Ono što je dobra vest jeste da se cena drva nije menjala tokom prethodnih meseci i ona po metru iznosi 8.000 dinara.

- Uglavnom se traže cerova drva ali ide i bukva. Kupaca na veliko nema. Svi kupuju metar, dva tri najviše, nema niko da kupi ceo kamion to se sada baš retko dešava. Mada ovo nije ni vreme kad ima puno posla bez obzira na hladonoću napolju, svi su drva kupili jeseanas, sada se samo dokupljuje ako je neko potrošio zalihe”, rekao je za RINU Nenad Bošnjaković, prodavac ogrevnog drveta na čačanskoj pijaci.

Iako je bilo reči da će cena drva pasti, Bošnjaković dodaje da cenu istom još uvek održava smanjena ponuda jer se zimi ne vrši seča drveća.

- Sada nije ni sezona seče drva. Niko neće zimi da ide u šumu. Ako neko i ide sada u seču, to je jako mali broj ljudi”, zaključuje Bošnjaković.

Gradjani Čačka ističu da su ih drva papreno koštala kad su ih kupovali u septembru, tako da ih sada štede kako ne bi morali da dokupljuju.

- Kupila sam dvadeset metara, po osam hiljada dinara, to vam je oko 1.000 evra. Do sada smo potrošili možda malo manje od pola, tako da se nadam da neće biti potrebe za dokupljivanjem, jer bi nam to uticalo na budžet. Imali smo sreće, iskreno, jer do januara je zima bila poprilično blaga, rekla je Dragica Nidžović.

