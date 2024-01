BEOGRAĐANIN HTEO DA KUPI JAKNU PA PRIMETIO NEŠTO ČUDNO Skinuo crvenu etiketu i video šok cenu: Ovako obmanjuju! LJUDI BRANE BUTIK

Jedan Beograđanin je juče, prilikom kupovine jakne, bio neprijatno iznenađen, pa je svoje nezadovoljstvo podelio na društvenim mrežama.

"Evo kako obmanjuju sa sniženjima", napisao je on uz video na kom se vidi da je jakna na 27 odsto sniženja, te da sada košta 3.299 dinara, umesto prvobitnih 4.499 dinara.

Ipak, kada se skine crvena etiketa, vidi se da je originalna cena 4.000 dinara! To znači da kada bi ova cena bila na 27 posto popusta, jaknu biste platili 2.920 dinara.

Ovaj put, par građana stalo je u odbranu butika, te su naveli da je reč o tzv. nivelaciji cena.

- To je sasvim normalno, cene se menjaju.. To se zove nivelacija cena i da ne bi gulili taj prvi papir sa cenom samo se preko prelepi.. isti artikal nekad ide na višu, nekad na nižu cenu i to je sve u redu, tako da prestanite sa tim kada i sami znate - napisao je jedan od njih u komentaru na video, dok drugi potvrđuje njegove reči jer je i sam radio za jedan modni brend.

- Ima dosta mladih ljudi, omladinaca, oni ne znaju da barataju aparatima za štampanje. Dolaze da odrade i ne gledaju deklaracije i tu nastaje problem. Niko od iskusnijih radnika ne bi nešto ovako uradio. Niko ne može da obmanjuje, na kraju krajeva vaše pravo kao potrošača je da zahtevate prodaju na osnovu prelepljene cene.

Ali uglavnom je toliko loša situacija da rade po par ljudi samo, i da se ne stiže. U nekim brendovima i prodavnicama manjak se nadomešćuje iz džepa prodavaca. Imajte to na umu i nemojte uvek da ih napadate, to je izrabljujući posao - zaključio je.

(Kurir.rs/Telegraf)