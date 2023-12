POTRAŽNJA ZA OVIM POSLOVIMA PREPOLOVLJENA: Broj kandidata nikad veći, PLATE ODLIČNE, ali slobodnih pozicija NIKAD MANJE

Najplaćenija pozicija ove godine u IT sektoru bila je softver inženjer, sa prosečnom platom između 1.807 i 1.985 evra. Istraživanje sajta HelloWorld.rs. takođe pokazuje i sve veću potražnju za juniorima kojima je namenjeno čak 15 odsto oglasa za posao, dok je potraga za seniorima konstantna i taj udeo oglasa je 22 procenta.

Analizirajući podatke od januara do septembra 2023, uočen je značajan pad od čak 52 odsto u broju IT oglasa u odnosu na isti period prošle godine. Ovaj trend primećen je u poslednjem kvartalu prethodne godine kada se desio i pad broja oglasa na sajtu. I pored toga, zabeležen je rekordan broj konkurisanja kandidata - u 2023. godini veći je za 55 procenata u odnosu na 2022. Ovaj trend nastavlja se i u trećem kvartalu ove godine.

Za Software inženjere nema krize

U poslednjih nekoliko godina, IT sektor beleži sve veću potražnju za stručnjacima iz različitih oblasti. Dok se Software inženjeri i dalje ističu kao ključna radna pozicija, postoje i druge visoko tražene u IT-u. Na listi najtraženijih pozicija su:

1. Software Inženjer 2. IT Help Desk / Support 3. System Administrator / Inženjer 4. Frontend Developer 5. Data Warehouse / Business Intelligence Developer

foto: Tim Edukacija

Najplaćeniji su i ove godine Software inženjeri, pored njih se visoko kotiraju i Project menadžeri. Ovako izgledaju prosečni opsezi plata po pozicijama: - Software Inženjeri: Prosečna plata se kreće od 1.807 do 1.985 evra. - QA Specijalisti: Zarade variraju od 1.047 do 1.245 evra. - IT Help Desk: Prosečna plata je između 700 i 790 evra. - Test Engineer: Zarade se kreću od 1.106 do 1.365 evra.

Project Manager: Prosečna plata iznosi od 1.414 do 1,765 evra. Kada govorimo o najtraženijim tehnologijama u septembru 2023. godine to su: SQL, JavaScript, Cloud, Git i Java.

Pad broja oglasa za rad od kuće

U poređenju sa 2022. godinom, beležimo značajne promene u potražnji kadrova po senioritetu. Konkretno, potražnja za juniorima beleži skok sa devet na 15 odsto, dok je kod mediora pad sa 68 na 63 procenta. Seniori, s druge strane, imaju stabilan udeo oglasa od 22 odsto.

