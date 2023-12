ALEKSU ŠOKIRAO IZNOS BAKŠIŠA U AMERICI: Bio u klubu a kad mu je stigao račun - IZNENADIO SE! "Najviše me nervirao bakšiš!" (VIDEO)

Poznato je da u Americi nemamo šta da tražimo, ako smo praznog novčanika. Koliko su cene visoke, toliko postoji i niz dodatnih taksi na računima, kao i obaveznih bakšiša, koji se ostavljaju kad god neku uslugu platite. Mladi TikToker Aleksa je doživeo takvo iskustvo, te je odlučio da to podeli sa svojim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži.

Njegov problem nije bio u tome što je sve skupo, već ga je najviše nervirao efekat iznenađenja kad ode na kasu da plati i ne zna koji iznos ga očekuje.

- Kad ideš u Ameriku, ideš sa nekim očekivanjima da će jednostavno biti skuplje, nego što si navikao kad inače putuješ. Ali, jednu stvar koju nisam očekivao jeste način naplaćivanja, odnosno kasnijeg sabiranja taksi i bakšiša. Pogotovo u Njujorku, koji je grad koji ima čak tri takse - započinje Aleksa.

foto: Profimedia

Kako navodi, posetio je jedan klub u Americi i kada je trebalo da plati račun za popijene koktele, umesto 90 dolara, sačekala ga je cifra od 120.

- Otišli smo u klub i jedan koktel je bio malo skuplji, tačnije tri takva su nas koštala 90 dolara. Kada sam otišao kod šankera da to platim, račun je iznosio oko 120 dolara. Sve to je zato što se tu obračunaju neke tri takse i dodatno bakšiš, koji je oko 20 odsto, gde bukvalno platiš još jedan ceo koktel - nastavlja TikToker.

Situacija nije drugačija ni sa hranom, gde nešto može da piše da košta 9,85 dolara, a zapravo je 13. Na taj način funkcioniše celo bivstvovanje u Americi.

02:13 Cene u Njujorku

- Najviše me je nervirao bakšiš. U redu mi je da nekome ostaviš bakšiš zato što ti je pružio dobru uslugu, ukoliko ti se našao ili ukoliko te je generalno uslužio. Mene fascinira što oni svuda traže bakšiš, bukvalno i na samouslužnim kasama moraš da ga ostaviš, gde sve sam uradiš, a na kraju moraš da častiš robota - objašnjava Aleksa.

Ovakav način ostavljanja bakšiša Aleksa nije mogao da podnese, stoga je odlučio da to promeni u nekom trenutku. Međutim, tada je naišao na prepreku.

- U jednom trenutku sam poludeo, gde stvarno nisam imao nikakvu komunikaciju sa ljudima i nisam im ostavljao bakšiš, jer postoji opcija da to isključiš. Međutim, to je dosta komplikovan proces, pa te najčešće mrzi to da uradiš ili te bude sramota koliko dugo to moraš da radiš i da kucaš neke stvari na mašini - kaže Aleksa.

foto: Profimedia

S druge strane, ukoliko odlučiš da konobara uskratiš za bakšiš, veoma su kritički i osuđivački nastrojeni, jer je kod njih kultura drugačija.

Takođe, ni odeća u Americi više nije tako jeftina kao što je ranije bila. Uglavnom, svi veliki brendovi, koji su trenutno popularni, zapravo su evropski, pa su cene možda čak i skuplje u Americi, nego u samoj Evropi.

- Ko planira da ide u Ameriku, neka pripremi dobar budžet - zaključuje Aleksa.

kurir.rs/TikTok/ T. B.