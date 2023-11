KOLIKO KOŠTA PRIPREMA POSNE SLAVE: Za riblju ČORBU platićete i do 3.000 dinara, za RIBU gotovo 100 €, a kolač bolje umesite SAMI!

Božićni post je zvanično počeo, a pravoslavni vernici počeli su da se pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista, pa tako i sve slave koje nam slede u periodu od 28. novembra do 6. januara, u domaćinstvima koja ih obeležavaju i slave, trebalo bi da to čine posnom trpezom. Za jednu takvu, potrebno je, pokazuje računica, čak 60.000 dinara!

Imajući u vidu sva poskupljenja koja su nas zadesila u proteklom periodu spremanje posne slave kod kuće košta znatno manje, u odnosu na to ako se odlučite da naručite hranu iz restorana.

Međutim, one domaćice koje, ipak, odluče da pripremaju slavu za, otprilike, 20 gostiju, za riblju čorbu moraju da odvoje od 2.500 do 3.000 dinara, ukoliko se sprema od šarana ili oslića. Takođe, na trpezi se uvek nađe i posna sarma sa ribom i povrćem, a njena priprema košta do 3.000, dok računica pokazuje da će ih prebranac koštati oko 2.000 dinara.

foto: Shutterstock

Ono što je neizostavan deo posne trpeze je i pržena riba, poput šarana i oslića, koja bi za taj broj gostiju koštala od 7.000 do 10.000 dinara. Ako bi se vredne domaćice odlučile da same pripremaju i slavski kolač i žito, to bi ih zajedno izašlo oko 300 dinara, dok kada je reč o dezertu, odnosno sitnim posnim kolačima, jedna vrsta će vas stajati od 800 do 1.000 dinara, ali za taj broj gostiju bi trebalo pripremiti bar četiri vrste, što bi u zbiru iznosilo oko 4.000 dinara, dok bi jedna torta od tri kilograma koštala oko 2.000 dinara.

Neizostavan deo je i piće, koje uključuje razne sokove, vina i rakije, a neka prosečna potrošnja za sve to dostiže i 12.000 dinara.

foto: Shutterstock

Domaćica Kata, koja svake godine sama priprema gozbu za slavu koju slavi otkrila nam je koliko joj je vremena potrebno i na koji način može da se uštedi:

- Uvek krenem sa pripremama bar sedam dana ranije. Da se razumemo, slavljenje slave uopšte nije jeftino, ali mislim da je svakako povoljnije kupiti namirnice i spremiti, nego naručivati po restoranima. Zato ljudi sve češće i smanjuju broj gostiju, jer ne mogu finansijski da isprate. Isto tako, postoji mnogo slučajeva domaćinstava gde za ručak pripremaju posno, a za večeru se omrse prasetinom, što je i van tradicije, a i van svake pameti - zaključuje ona.

foto: Profimedia

S druge strane, one domaćice koje nemaju dovoljno vremena za spremanje sve hrane, koja iziskuje mnogo dana neposredno pre slave, odlučuju se za kupovinu svih potrebnih specijaliteta, ali prolaze mnogo skuplje.

Tako, recimo, cena pripremljenog oslića za 20 gostiju iznosi nešto više od 14.000 dinara u zbiru, dok je posna sarma 1.300 po kilogramu, što bi za ovaj broj gostiju iznosilo oko 13.000 dinara, a posni prebranac je 1.300 za istu količinu.

Najzad, ako naručite posne sitne kolače, to će vas koštati oko 2.300 dinara po kilogramu. Kada bismo računali za svaku zvanicu oko 200 grama kolača, to bi vas izašlo približno 10.000 dinara. Uz to ide i bar jedna posna torta, koja staje između 1.400 i 1.600 dinara po kilogramu, što je 4.800 dinara za tri kilograma.

foto: Printskrin / You Tube

Žito za slavu će na kraju izaći oko 900 dinara, dok slavski kolač u pekarama košta od 700 do čak 2.000 dinara, u zavisnosti od toga gde i kakav želite da kupite.

Na kraju, spremanje slavskih specijaliteta kod kuće u krajnjem zbiru iznosi oko 40.000 dinara, a naručivanje i kupovina sve hrane u nekom od restorana će vas izaći najmanje 60.000 dinara.

kurir.rs/ T. B.