VAUČERI I ZA KUPOVINU OD SELJAKA: Država dosad dotirala odmor, a sada bi mogla i dnevni bakaluk!

Ukoliko se usvoji inicijativa Udruženja "Moja Srbija" građani bi uskoro mogli da dobiju vaučere za kupovinu domaćih proizvoda malih proizvođača.

Kako se u inicijativi navodi, u Srbiji postoji veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koja mogu da proizvedu prirodne i kvalitetne domaće proizvode, a najveći broj njih nalazi se u ruralnim oblastima ili u nerazvijenim seoskim sredinama.

Izdvajanjem sredstava iz budžeta Srbije za subvencionisanu kupovinu njihovih proizvoda, pokrenuo bi se razvoj tih oblasti, što bi dovelo do većeg interesovanja mladih za život i rad u tim krajevima, a samim tim bi se smanjio odliv stanovništva, kao i proces gašenja sela u Srbiji, navedeno je u inicijativi.

Subvencija bi se, kako je istaknuto, zasnivala na pozitivnim iskustvima akcije podele turističkih vaučera, koja je tokom prethodnih devet godina višestruko uvećala promet u oblasti domaćeg turizma.

- Jedini pravi način da dugoročno razvijemo našu privredu jeste da podstičemo domaću proizvodnju zasnovanu na sopstvenim resursima - rekao je predstavnik udruženja "Moja Srbija" Milan Ristić.

On je dodao da su organski i kvalitetni domaći proizvodi malih proizvođača u svetu sve više traženi, dok u Srbiji niska kupovna moć građana predstavlja prepreku za razvoj ovog tržišta.

Ukazao je da se kod malih proizvođača, proizvodnja domaćih proizvoda bazira na skoro stopostotnom korišćenju domaćih resursa, od sirovine, do ambalaže i transporta. Tako bi, kako je naglasio, sav novac koji se usmeri u njihovu subvenciju ostajao u Srbiji i u veoma kratkom roku bi se vraćao u državni budžet.

- Sigurni smo da bi uvođenje navedenih pogodnosti dovelo do značajnog rasta ovog vida proizvodnje, što bi, kao što je bio slučaj u domaćem turizmu, dovelo do povećanog interesovanja dijaspore i do dodatne potražnje za ovim proizvodima - zaključio je Ristić.

Pokretanjem akcije podele vaučera za kupovinu domaćih proizvoda malih proizvođača stvorili bi se uslovi da mladi u seoskim sredinama mogu da rade i da zarade, a samim tim i da ostanu da žive na svom ognjištu, navedeno je u saopštenju.

