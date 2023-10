UPIŠITE NA SPISAK "OBAVEZNO POSETITI": U ovoj banji možete da prenoćite za manje od 1.000 dinara

Na "Zeleno srce Srbije" nisu ostale imune ni neke od najznačajnih ličnosti srpske kulture, književnosti i istorije, te su je rado posećivali baš zbog njene lekovite vode, vazduha, prirode i mira kojom odiše.

Sokobanja je i danas u samom vrhu srpskog turizma i zato je upišite na spisak "Obavezno posetiti" jer se ovde noćenje može naći za manje od 1.000 dinara.

Sokobanja je smeštena između planina Rtanj i Ozren i nalazi se na nadmorskoj visini od oko 400 metara nadmorske visine. Zato se posebno diči kvalitetom vazduha koji je jako bogat kiseonikom. Iz tog razloga se ova banja preporučuje obolelima od bronhitisa i bronhijalne astme.

Pored vazduha, njeno bogatstvo su i termomineralni izvori. Sokobanja ima šest lekovitih izvora. Kako se navodi na zvaničnom sajtu, centralno banjsko kupatilo "Amam" ima dva termalna izvora: "Sv. Aranđel" i "Preobraženje". Temperatura vode im je u rasponu od 43 do 53 stepena Celzijusa. Drugo kupatilo je nazvano "Banjica" i takođe ima dva izvora sa nešto "hladnijom" vodom od oko 28 stepeni, a tu još izvori "Pijaca" i "Zdravljak".

Lekovitost sokobanjskih voda zvanično je i naučno ustanovio 1908. godine prof Marko Leko, a potvrdio 1932. prof Dragoljub Jovanović, saradnik čuvene Marije Kiri, navodi se sajtu opštine Sokobanja.

U ovoj banjskoj oazi svako može naći svoju satisfakciju bez obzira na to da li traže lek, odmor, rekreaciju ili zabavu. To potvrđuje i podatak da ju je u 2023. posetilo skoro 40.000 turista, među kojima su hiljade stranih turista.

Cene smeštaja u Sokobanji

Kao i u većini banja u Srbiji, prenoćište u Sokobanji možete naći u nekom od hotela, apartmana ili soba koje izdaju privatni vlasnici. Iako ovde možete doći i provesti samo jedan lep jesenji vikend, na primer, mnogi će vam reći da bi za potpuni doživaj trebalo odvojiti minimum od 7 do 10 dana.

Najniže ponude koje ima na popularnim stranicama se odnose na smeštaj u apartmanima i iznose od 18 do 25 evra za noć, a neki prosek je oko 20 evra po osobi. Lokalci sobe u obližnjim selima izdaju i za oko 8.5 evra (oko 990 dinara). Obično su to mesta udaljena oko 10-12 kilometara od same Sokobanje.

Tako se za 18 evra (što je oko 2.109 dinara po srednjem kursu) može iznajmiti klimatizovan apartman sa kuhinjom, trpezarijom terasom i besplatnim parkingom. Kako se navodi u opisu oglasa, objekat je izgrađen 2012. godine i ukupno je na raspolaganju 10 smeštajnih jedinica različitog kapaciteta. Dodato je da se apartman nalazi u mirnom delu Sokobanje i da je pogodniji za roditelje sa decom, ali starosnog ograničenja nema.

U jednoj vili blizu centra Sokobanje jedno noćenje ćete platiti 20 evra, a dobijate kompletno opremljen studio-apartman. Istaknuto je primaju vaučere za odmor u Srbiji.

Postoje i skuplje varijante, na primer, za 40 evra se možete smestiti u samom centru grada u modernom prostoru. U pitanju je dvokrevetni smeštaj , s tim što je naglašeno ga se može iznajmiti na minimum dva dana.

U hotelima je smeštaj za noć je u proseku oko 80-100 evra.

"Dođeš mator, odeš mlad"

Sokobanja je jedna od najstarijih srpskih banja, a prvi put pominje u biografiji despota Stefana Lazarevića koju je pisao Konstantin Filozof.

Branislav Nušić je tokom boravnka u ovom lečilištu skovao možda najbolji slogan koji može dobiti jedna banja, a on glasi: "Sokobanja, Sokograd-dođeš mator, odeš mlad". Ivo Andirć je pak uvek odsedao u sobi broj 144 u hotelu Moravica zbog posebnog pogleda sa balkona. A tu su uživali i Desanka Maksimović, Meša Selimović, Jovan Cvijić, Stevan Sremac, Dobrica Erić, ali i knez Miloš Obrenović koji je veoma zaslužan za razvoj banje.

Ono čime su se svi oni oduševljavali, možete i vi posetiti ako se otisnete 240 kilometara od Beograda ili 333 kilometara od Novog Sada, na primer, a od Niša svega 60 km. U blizini je čuvena tvrđava Sokograd, zatim tu su i izletišta Lepterija, Očno, Popovica i Borići.

Takođe, u okolini možete obići Rtanj, Bovansko jezero ili vodopad Ripaljku, a ljubitelji akva-prka mogu i to iskusiti u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa "Podina". Možete uživati u seoskom turizmu ili obilasku brojnih manastira ili crkava. Manifetacija ima tokom cele godine, tako da vam zabave neće manjkati.

Kada se sve ovo navede, a što je samo delić lepota koje ovaj kraj nudi, postaje jasniji gorepomenuti savet da se ovde mora provesti minimum 7 do 10 dana.

