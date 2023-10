OTPLATA ZAJMA PRE ROKA BEZ PENALA: NBS ukinula još jednu naknadu i olakšala dužnicima stambenih kredita, evo za koga važi

Otplata celokupnog stambenog kredita pre vremena zapisanog u ugovoru sa bankom, san je većine zaduženih. Malobrojni građani koji su se našli u takvoj situaciji da mogu potpuno da podmire svoje dugogodišnje obaveze prema bankama, morali su da plate i naknade za prevremenu otplatu. Ti penali su poslednjom odlukom Narodne banke Srbije ovog meseca ukinuti.

Brisanje posebnih naknada za prevremenu otplatu kredita deo je privremenih mera centralne banke, kojom je na 15 meseci zamrznuta kamata na stambene kredite na 4,08 odsto. Taj namet je od 5. decembra 2011. godine iznosio jedan odsto preostalog duga banci, a kod kredita koji su zaključeni pre tog datuma često je ugovaran i u većem procentu.

foto: Shutterstock

VRAĆANJE DELA Zaduženi koji želi pre vremena da otplati kredit ima pravo da to uradi u bilo kom momentu tokom otplate i u tom slučaju ima pravo da mu se smanji ukupna cena kredita za iznos kamate i troškova za preostali period otplate. Ako je u pitanju delimična otplata kredita, zaduženi može da izabere da mu rata ostane ista, a da skrati period otplate ili da rok otplate ostane isti uz manju ratu.

- To je privremena povoljnost koja je uvedena odlukom Narodne banke Srbije. Naknada za prevremenu otplatu je način da se banka zaštiti, jer i ona plaća određene naknade izvoru novca. Bez obzira na to da li novac za kredit građana ili privrede uzima od druge banke, iz svojih izvora ili centralne banke, postoji obaveza plaćanja naknade toliko godina na koliko je sklopljen ugovor sa klijentom. Sve to vreme banka izvoru finansiranja plaća naknade i kada korisnik kredita odluči da podmiri svoja zaduženja pre roka, onda i banka ima troškove. - kaže Vlada Vasić, finansijski konsultant.

foto: Shutterstock

Bankari tu naknadu uvode zbog, kako kažu, štete koju imaju zbog prevremene otplate. Namet od jedan odsto je u ugovoru u slučaju ako je period između prevremene otplate i prvobitnog plana plaćanja duži od jedne godine. Ako je taj period kraći od jedne godine, naknada ne može da bude veća od 0,5 odsto zajma.

- I dosad je otplata kredita pre vremena mogla da se otplati bez penala, ali samo do određenog iznosa. Uglavnom su zaduženi mogli da izmire svoje kredita do milion dinara bez dodatnih troškova. Ukoliko se radi potpuna otplata kredita postojala je naknada od jedan odsto. Merama centralne banke, narednih 15 meseci zaduženi mogu da vrate ceo stambeni zajam bez tih penala - kaže Vasić.

kurir.rs/Novosti