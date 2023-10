STRUJA, DRVA, PELET ILI UGALJ: Evo na šta je najisplativije grejati se tokom zime: Računica pokazala tačno u dinar!

Električna energija od 1. novembra poskupljuje za osam odsto, a računica pokazuje da je grejanje na drva finansijski najisplativije ukoliko se kao parametri uzmu prosečan stambeni prostor od 60 kvadrata, šest meseci grejne sezone i prosečne cene čvrstih goriva, ogrevnog drveta, peleta i uglja.

Prema računici Agencije za energetiku, za grejanje celokupnog stambenog prostora od 60 kvadrata, pri temperaturi od 20 stepeni, 16 sati dnevno, tokom 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh, odnosno 150 kWh/m2, što predstavlja prosečnu potrošnju tokom zime. Prema ovoj računici i novoj prosečnoj ceni kilovat-sata od 14,29 dinara/kWh, građani bi za grejanje na struju tokom cele grejne sezone u proseku platili 128.610 dinara, odnosno 21.435 dinara mesečno.

Povoljnije nego lane

Više od 700.000 domaćinstava u našoj zemlji se greje na ogrevno drvo, a njegova cena je gotovo prepolovljena u odnosu na minulu jesen kada je kubni metar koštao 12.000 dinara. U predsezoni kubik drva se može naći već od 6.000 dinara "pored puta" pa sve do 12.000 dinara koliko koštaju iscepana i spakovana drva u Beogradu. Uzimajući u obzir ove cene i procenu prosečne potrošnje ovog ogrevnog materijala, troškovi za jednu grejnu sezonu za prostoriju od 60 kvadrata iznosili bi oko šest metara drva, što bi na kraju iznosilo najmanje 36.000 dinara, što je negde oko 6.000 dinara mesečno. Treba svakako napomenuti da u ovu cenu nije uračunat prevoz, kao ni usluga sečenja drva, ali računica pokazuje da je i sa tim troškovima grejanje na drva i dalje tri puta jeftinije nego na struju.

S druge strane u Srbiji ima oko 110.000 domaćinstava koja se greju na pelet, a ako uzmemo u obzir da je za jednu šestomesečnu grejnu sezonu domaćinstvu potrebno oko dve i po tone peleta, potrošači će ove zime morati za ovu vrstu ogreva da iskeširaju minimum 64.000 dinara budući da je ovogodišnja cena od 32.000 do 37.000 dinara po toni. To bi značilo da mesečni troškovi izlaze oko 10.600 dinara.

Ugalj iz Kostolca

Za penzionere može u dve rate

Iz Termoelektrane Kostolac upućen je poziv udrženjima penzionera, invalida rada i sindikalnin organizacijama Požarevca da dostave spiskove članova zainteresovanih za kupovinu kostolačkog uglja. Za one koji do sada nisu nabavili prijavljivanje traje do 20. oktobra. Cena je 8.800 dinara po toni sa prevozom, a penzioneri koji se sada prijave moći će da plate u dve rate. Za sada nije ograničena količina.