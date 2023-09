UZELI NAM 3.000 DINARA ZA 2 SATA KUGLANJA! Beograđanka besna: Mislila sam da sam pogrešno čula cenu! Vikendom tek BEZOBRAZNO DERU!

"Isprva sam mislila da sam pogrešno čula cenu", rekla je jedna Beograđanka u neverici koja se začudila na cenu kuglanja u gradu.

Kako je navela, kuglanje je često vid rekreacije koju bira sa svojim prijateljima, a ovaj put je odlučila da ode sa suprugom.

- Obično smo plaćali oko 1.200 dinara sat vremena. Neko vreme nismo išli, ali nismo ni slutili da su tako poskupeli - priča ona za Telegraf Biznis.

S obzirom da oboje rade do 17 časova, odabrali su večernji termin za kuglanje, ni ne znajući da je on u samom startu skuplji 700 dinara.

Odnosno, kako nam je pojasnila, u periodu od ponedeljka do četvrtka (od 10 do 17h) sat vremena kuglanja košta 1.200 dinara, dok je od 17 časova do ponoći on čak 1.900 dinara.

Dok petkom i vikendom ta suma iznosi 1.500 dinara, odnosno 2.100 dinara.

- Trebalo je da se kuglamo sat i po vremena, ali smo odlučili da ostanemo 15 minuta duže, kako bismo završili partiju.

- Učinilo mi se da je radnica za pultom rekla da je termin 3.000 dinara, ali sam mislila da sam pogrešno čula. Na kraju je zaista bilo toliko i to bez pića - dodaje.

Kako navodi, od sad će gledati cenu za sve, pogotovo ako se odluči da ode na neko mesto, na kom dugo nije bila.

