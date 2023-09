ALEKSANDRU SIPALI 40 LITRA BENZINA UMESTO DIZELA NA BG PUMPI, REAKCIJOM GA ŠOKIRALI "Ko ti je kriv?" A onda je stigao mejl o šteti

Aleksandar Grujić je početkom jula trebalo da otputuje na more, ali, na žalost, nije. Razlog odlaganja dugo očekivanog odmora, bila je, verovali ili ne, greška radnika na OMV benzinskoj pumpi.

Kako nam je ispričao naš čitalac, tog 6.jula došao je na benzinsku pumpu na Batajničkom drumu da napuni rezervoar, pošto je sutradan putovao u Grčku i želeo je da spreman dočeka jutro.

- Pitao sam momka koji je prišao da me usluži koliko košta skuplji, a koliko jeftiniji dizel. Odgovorio mi je, a onda mi je u rezervoar sipao 40 litara benzina, iako sam mu jasno tražio dizel. Zaposleni su odmah priznali grešku, ali su mi nadređeni odmah dali do znanja da ne pokrivaju troškove takve štete. Kada sam im zapretio svim mogućim pravnim sredstvima, rekli su da ih „nisam dobro razumeo, i da osiguranje to ne pokriva, ali da će firma, ipak, izaći u susret“ – priča Aleksandar.

Međutim, kasnije na njegovu mejl adresu stiže pošta iz OMV da će na odštetu od 30.000 dinara čekati od 30 do 90 dana, iako je, kako oštećeni smatra, jedino bilo prihvatljivo da mu se novac isplati istog dana kada su mu oni onesposobili i pokvarili vozilo.

foto: Privatna Arhiva

- Bio sam uporan i išao sam tamo više puta i slao nekoliko mejlova, da bi na kraju dobio novac za 4.000 dinara manji od troškova koje sam imao, jer nisu hteli da pokriju gorivo koje je majstor sipao u svom servisu, iako su imali sve račune - navodi on.

OSTALI DUŽNI 4.000 DINARA Za 44 litra benzina, po tadašnjoj ceni od 175 dinara, iako je bio pogrešan, Aleksandar je platio 7.700 dinara. Kada je majstor završio posao morao je da isproba vozilo sipao je u rezervoar dizel, što je na kraju bilo oko 4.000 dinara. Taj trošak na OMV nisu želeli da nadoknade.

Aleksandar priča da mu je jedan stariji radnik, koji mi je sipao pogrešno gorivo, mrtav hladan rekao „Ko ti kriv!“.

- Nije bilo nimalo lako izvući novac. Tek kada sam im rekao da sam ih prijavio tržišnoj inspekciji, za koju ne znam da li je reagovala, oni su odlučili da me obeštete - nastavlja naš čitalac.

foto: Dragana Udovičić

On navodi da ga je postupak izvlačenja pogrešnog goriva koštao i novca, a bogami i živaca. Najpre je morao da zove šlep službu da odvuče auto, što ga je koštalo 4.000 dinara, čišćenje sistema za odvod goriva iznosilo je 13.000, na kraju je sve izašlo oko 30.000 dinara. Usput mu je propalo i more, a tu štetu nije mogao niko da mu nadoknadi.

- Da ne govorim o neljubaznosti zaposlenih u OMV, koji su me stalno zvali I uvek su imali još nešto da provere. Valjda su očekivali da ću odustati – priča Aleksandar.

Kako bi proverili zašto je došlo do ove nemile situacije obratili smo se i OMV, ali odgovore nismo dobili.

kurir.rs