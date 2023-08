MOMAK IZ SRBIJE U CG NAŠAO SMEŠTAJ ZA 5 €, A IZNENAĐENJE TEK USLEDILO! Kad mi kažu da idu tamo, kao da si zakupio splav na Dunavu

Mladić iz Srbije, koji je ove godine posle četvrt veka otišao put Crne Gore na more, ponovo se obreo na crnogorskoj obali Jadrana, a svoje iskustvo, ponovo je podelio na društvenim mrežama.

Kako je napisao u svojoj objavi na Reditu, ovaj put se uputio ka Budvanskoj rivijeri, a tom prilikom tokom putovanja, sem tog dela, obišao je Cetinje i Ulcinj.

"Pozdrav Crnogorci!

Nakon moje posete Crnoj Gori pre mesec i po, toliko mi se svidelo da sam odlučio opet da odem na more u CG, ovog puta Budvanska rivijera. Prva stanica je bila Cetinje! Gledajući jednog blogera na Jutjub kanalu i njegovu posetu Cetinju, video sam koliko taj mali grad ima muzeja, i to jako važnih muzeja, nisam mogao da odolim.

Na Cetinju sam posetio muzej kralja Nikole, Biljardu, muzej Crne Gore, i muzej u Cetinjskom manastiru. Mogu vam samo reći da je utisak fenomenalan. Više sam se oduševio posetama tim muzejima, nego kad sam bio u daleko svetski poznatijim muzejima u Italiji ili Španiji. Crna Gora ima najviše osvojenih turskih zastava, dvanaest. Jedini muzej sa više turskih zastava ima austrijski muzej, ali oni su to kupovali, ili dobijali, a Crnogorci su sve u bitkama osvojili (ne slomi ga, al zube polomi ). Videti uživo odeždu Njegoša, Njegošev rukopis Gorskog vijenca, dom kralja Nikole, prvi srpski bukvar u Crnoj Gori, je neprocenjivo zaista.

Za sve Srbe, poseta Cetinjskom manastiru je nešto posebno. Između ostalih stvari, tamo je izložena kruna Stefana Dečanskog kojom je krunisan i kralj Nikola, epitrahilj Svetoga Save, odežda svetog Petra Cetinjskog, i tako dalje i tako dalje… Inače, svi ljudi su jako ljubazni. Kada sam došao u muzej kralja Nikole, žena koja radi tamo mi je dala cenu karte za studente, iako ja nisam nit izgledam kao student, ali videla je da sam naš pa mi je izašla u susret. Nadam se da žena neće imati problem jer sam ovo priznao, meni nije stalo do tih par eura, ali samim tim što je ona to ponudila iako ja nisam tražio, govori o gostoprimstvu, i ostavlja jako lep utisak. Cetinje je lepo, skockano i čisto, jedino mislim da fali malo crnogorskih zastava, nisam video nijednu, a ipak je to prestonica Crne Gore.

Dalje odem ja do Njeguša, aj reko da vidim rodnu kuću Njegoša. Kad sam stigao u Njeguše, vidim ljudi pored prodaju njeguški sir i pršut. Uzeo sam jednu onu vakumiranu već isečenu, reko kad dođem nazad u hotel da napravim sendvič. Otvorim ja ono da probam malo, ljudi moji… ono je tako dobar pršut, topi se u ustima. Ja sam to u kolima jeo kao čips, ništa nije ostalo do Cetinja. Sutra sam se vratio na isto mesto i uzeo još dva pakovanja.

E onda sam otišao u Petrovac. Po meni najlepši deo Budvanske rivijere. Petrovac ima jako lepo šetalište, porodično je, nema onog „tubc tubc“, već lepih restorana, dosta porodica. Meni lično je plaža Lučice najlepša plaža u Crnoj Gori, jer se nalazi u uvali, ima te stene sa strane koje nisu samo neke „nabacane“ stene, već su kao ploče naslagane, i na njima zeleno drveće. Kao da je bog ukrasio. Polovina plaže je zakupljena, druga polovina možete peškir da stavite i da se kupate za džabe. (zapravo trećina plaže rekao bih). Biti među svojim ljudima na moru mi jako prija. Kao klinac kad sam išao u Crnu Goru, nekako sam to uzimao zdravo za gotovo, hteo sam nešto egzotičnije. Ali sad kad sam stariji, lepo je pričati na svom jeziku, biti među svojima.

Ada Bojana ga nije oduševila

Zadnji dan sam otišao do Ade Bojane. E sad ovako, najiskrenije. Kada se dođe do Ulcinja, moram priznati da taj deo Crnogorskog primorja nije baš najlepši, bar što se tiče zgrada i urbanizma. Ali zato, Ulcinjska plaža je neverovatna. 12 km, nema gužve (teoretski ne može da ima koliko je velika), nema kamenja da lomite noge, nema ježeva i slično…. zaista fenomenalna plaža. Na Adi Bojani sam prespavao jedan dan na jednom splavu, i splav je bio prelep, i meni ovako Ada Bojana nije delovala primamljivo, jer kad mi neko kaže da ide tamo, meni to zvuči kao da si zakupio splav na Dunavu kod nas u Beogradu, a došao si na more. Međutim, splav je bio prelep, Ada Bojana ima jako lepu zelenkastu boju, prespavao sam jedan dan na tom splavu, i razumeo sam zbog čega je toliko skupo.

A da, još jedna stvar za Ulcinj. Dakle, kao što rekoh, samo sam prošao kroz Ulcinj, i urbanistički mi deluje malo nabacano, ali prednost Ulcinja je što zaista mogu da se nađu jako povoljni smeštaji, do nećete verovati 5 evra dnevno po osobi, i to u smeštaju koji ima 9,1 ocenu na bookingu, preko 120 ocena, klimatizovano, čiste peškire, frižider u sobi, privatno kupatilo, terasu, sve za 15 evra dnevno, u sobi sa tri kreveta za 3 osobe. Tako da, Crna Gora ima toliko toga da ponudi. Od malo skuplje Boke Kotorske, gde imate utisak kao da ste u Italiji, Budvanske rivijere za porodicu ili za party, i Ulcinjsku rivijeru koja ima fenomenalnu plažu i jako jako povoljnu ponudu.

Elem, nakon mog fenomenalne posete CG drugi put u mesec i po dana, nećete verovati, ali ja opet idem u CG na 7 dana početkom septembra, ovog puta baš u taj Ulcinj, da iskusim i taj deo Crnogorskog primorja“, najavio je.

