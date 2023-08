OVA GRUPA LJUDI ZARAĐUJE KAO I IT STRUČNJACI: Radnici se traže na sve strane, a gazde SLASNO PLAĆAJU! Plate će ići i preko 3.000 €

Zanatlije i kvalifikovani radnici će uskoro imati primanja kao u IT sektoru, a nekima je ona već u rangu sa prosečnom platom u ovoj branši. Ovo tvrde stručnjaci, ali i zvanični podaci prema kojima je ponuđena plata automehaničara 200.000 dinara, dok je za šefa kuhinje 350.000 dinara.

Iako su u prošlosti zanati bili potcenjeni i važili su za poslove sa malom zaradom, činjenica je da se ovo u poslednje vreme menja. Kako je zanatlija sve manje, a tražnja za njima sve veća, to im daje mogućnost da sami odrede svoju cenu rada, a građanima ne preostaje ništa drugo nego da je plate. Praksa pokazuje da se i za najmanju popravku u domaćinstvu dolazak zanatlije čeka nedeljama, a početna cifra je 2.000 dinara.

foto: Shutterstock

Zanatlijama plata do 3.000 evra

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, kaže da je zakon ponude i tražnje doprineo tome da zarada majstora zanata sada iznosi i do 3.000 evra, što su niže plate u IT sektoru.

- Nekim zanatlijama su već sada plate kao u IT sektoru, tako da one pozicije do 2.000 i 3.000 evra, su već na nivou sa zanatskim platama. To su zanati gde se daju privatne usluge, kao što su vodoinstalateri, električari, keramičari i slično, dakle uslužni zanati koji su potrebni velikom broju građana. Jer kada dođemo u situaciju da nam treba usluga takvog jednog majstora, prvo je pitanje da li ćemo ga naći i kada, a onda i kada ga nađemo, cena je značajno veća ali nemamo izbora nego da je prihvatimo - kaže Atanacković.

Da su plate zaista visoke za pojedine zanate, potvrđuju im oni koji je zarađuju. Majstori sve više govore javno o tome koliko za mesec dana rada u Srbiji mogu da zarade, a nedavno je jedan zavarivač otkrio da za neke zanate plata ide i do 7.000 evra, što svakako premašuje primanja za mnoge pozicije čak i sa fakultetskom diplomom. Ni poslodavci ne kriju da su za dobrog radnika spremni da odreše kesu, pa cifru često podižu.

Naš sagovornik objašnjava da će se tako nastaviti, jer je činjenica da radnika nema, a oni koji mogu da odu sa svojim znanjem u inostranstvo nastoje da ovde postignu te zarade jer su svesni da je to moguće. Ipak ukazuje da dolazak stranih radnika možda može da zaustavi ovaj trend.

- Ne znam da li će ovaj trend promeniti dolazak stranih radnika sa istoka, i da li će i oni početi da konkurišu na ove poslove. To bi moglo da smanji cenu usluga domaćih majstora, ali pitanje je koliko je to moguće jer oni ipak ne znaju jezik i da li bi bilo izvodljivo da rade ove poslove - kaže sagovornik.

foto: Shutterstock

Deficit zanatlija: Plate i do 350.000 dinara

Miloš Turinski, PR menadžer portala Infostud kaže za "Blic Biznis" da je u poslednjih 6 meseci deficit i dalje najviše uočljiv među zanatskim zanimanjima, i najteže je naći radnike za pozicije poput frizera, mesara, metalostrugara, pekara, kuvara, kozmetičara i automehaničara.

- U ovom periodu mesari i metalostrugari su imali mogućnost da zarade do 120.000 dinara mesečno, frizeri i kozmetičari do 150.000, pekari i automehaničari do 200.000 dinara, a za šefa kuhinje je ponuđena plata u iznosu od čak 350.000 dinara. Ako uzmemo u obzir da je prosečna plata programera u Srbiji 1.600 evra, onda slobodno možemo da kažemo da kvalifikovani radnici i te kako mogu da stanu rame uz rame sa programerima - kaže Turinski.

On objašnjava je sajt na kome radi u prethodnih dve godine imao oglas za vodoinstalatera gde se nudila zarada od 240.000 dinara i električara sa početnom zaradom od 150.000 dinara.

- Bitno je napomenuti da ovo nisu standardi za navedena zanimanja, već maksimumi koji su zabeleženi na našem sajtu koji su određeni poslodavci nudili. Tako da možemo da zaključimo da ovo nisu predviđanja, već realnost koja se dešava - zaključuje Turinski.

Domaće zanatlije kažu da obavljanje ovih teških poslova više nije isto, i da je majstor danas gospodin čovek koji živi od svog vrednog rada, pa većina poslova može da se obavlja i da se čovek ne uprlja.

Kurir.rs/Blic