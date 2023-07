KOD KOMŠIJA NI VODA NIJE DŽABE: Na ovoj plaži u Crnoj Gori naplaćuju čak i tuširanje, evo koliko

Turistička sezona uveliko traje, cene variraju od mesta do mesta, a u Crnoj Gori je zabeležena i jedna pojava koja je razočarala mnoge turiste i mnogi smatraju da je to prevršilo meru poštenog poslovanja.

Činjenica jeste da se ugostitelji dodatno dovijaju da naplate koji evro više, ali turista svakako ima mnogo.

Ono što je iznenađuje jeste to što su ove godine osim veće cene ležaljki, mobilijara i generalno usluge, počeli da naplaćuju i ono što ranije nisu. Tako, ukoliko ove godine budete želeli da skinete so posle izlaska iz vode, za to ćete morati da platite.

Na plaži na Žanjicama naplaćuju i tuševe pola evra.

kurir.rs/Telegraf