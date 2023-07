LJUDI OTKRILI TRIK DA UŠTEDE PRI KUPOVINI AVIO KARATA Putnici masovno koriste ovu foru: Evo šta rade, ovako ispada mnogo JEFTINIJE

Putnici su pod uticajem inflacije pronašli novi trik kako uštedeti na avionskim kartama - kupuju karte s presedanjem, ali potom preskoče drugi let te ostanu u destinaciji gde je trebalo da presedaju jer su takve karte obično puno jeftinije od direktnih letova.

Jednostavnije rečeno, bukiraju let od aerodroma A do aerodroma C s presedanjem na aerodromu B, ali potom ostanu u B destinaciji i naprosto preskoče drugi let.

Kako piše Business Insider, nekim aviokompanijama to je već dozlogrdilo pa su putnike koji posežu za ovakvim trikovima počeli kažnjavati - recimo, ako otkriju da se nisu ukrcali na drugi, povezani let, otkažu im povratnu kartu pa se mnogima na kraju ušteda poništi.

foto: Shutterstock

Međutim, Business Insider upozorava kako je ova mogućnost putnicima data zbog činjenice da aviokompanije zapravo ne poštuju bazične principe geometrije, takozvanu nejednakost trougla koja kaže da trougao postoji ako mu je zbir dužina dve kraće stranice veći od dužine najduže stranice.

Bilo bi za očekivati da ovo pravilo slede i aviooperateri te da, uzevši u obzir dužinu i trošak goriva, više naplate kartu od Njujorka do Londona preko Amsterdama nego direktnu kartu Njujork - Amsterdam, ali to očigledno nije pravilo i može rezultirati nekim apsurdnim situacijama poput one da u avionu istovremeno sede dve osobe od kojih je jedna platila manje novca za dva leta od onog ko izlazi na "prvoj stanici".

Matematičar i naučnik Brajan Hejs pokušao je da objasni ovu pojavu kroz činjenicu da razlika u ceni nastaje iz veće potražnje za direktnim letom nego letom s presedanjem.

Kurir.rs/Jutarnji.hr