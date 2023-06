SLUŠAM MUZIKU KOJU VOLIM, DRUŽIM SE, A LOVA KAPNE ISTOG DANA: Maturant otkriva kako zaradi i do 10.000 dinara dnevno za džeparac

Dobra zabava, druženje sa ljudima koji imaju slična interesovanja i slušaju istu muziku, a na kraju dana i honorar! Novac se dobija na ruke, a iznos nije mali s obziirom da se u ovom poslu samo uživa - od 2.000 do 10.000 dinara. Za mladiće i devojke ovo su poslovi iz snova, ne mogu doduše da budu stalni izvor prihoda, ali za pristojan džeparac dok su kod mame i tate, sasvim pristojan novac.

Oglasi za ove poslove mogu da se nađu samo na određenim vajber grupama, a u pitanju su uglavnom snimanje spotova, reklama i statiranje u filmovima i serijama. Mladi čini se uživaju u ovakvom angažovanju o čemu svedoči i ogroman broj prijava.

Njihovi administratori često napominju da oni koji su već u grupi mogu da ubacuju svoje prijatelje koji bi učestvovali u sličnim projektima. Navodeći da su im svi profili ljudi potrebni za snimanja koja organizuju. Kako nam je rekao beogradski maturant Nikola ove grupe broje po više od 10.000 članova, a oglasi su gotovo svakodnevni. Nekada ih bude i po nekoliko u toku dana.

Njega je nedavno povezala drugarica i već je snimao spot za jednog poznatog beogradskog repera. Kaže da se odlično proveo, a jedini uslov koji je postavio organizator je da u svi obučeni u potpuno crnu odeću.

- Proveli smo popodne na reci, uživali, družili se, slušali muziku koju volimo i na kraju smo još dobili po 2.000 dinara. Lova nije neka, ali nije ni posao. Važno je da stalno čitate objave, da ste u toku, što nama mladima nije teško pošto stalno visimo na mrežama - otkriva nam Nikola.

Organizatori uglavnom traže mlade od 18 do 30 godina, ali ima i oglasa za nešto starije. Primera radi, u jednom za snimanje spota u nedelju su potrebne samo devojke od 19 do 24 godine, a kako je navedeno honorar je 50 evra. Snimanje će biti u Požarevcu uz organizovan prevoz iz Beograda. U pitanju je snimanje spota za pesmu, a devojke će se slikati, đuskati i uživati.

PRIJAVA U prijavi se uglavnom traži slanje dve sveže jasne fotografije, jednu lica i drugu celog tela i to bez naočara za sunce i fotošopa. Svi zainteresovane pored osnovnih podataka ponekad treba da pošalju visinu, težinu, konfekcijski broj odeće i broj obuće.

Nikola nam otkriva da se, recimo, za jedan projekat traže muškarci i žene od 20 do čak 60 godina. Uslov je da nemaju moderne frizure, a dame nikako ne smeju da imaju duge lakirane nokte i šatiranu kosu. Snimajući dan traje od 7 do 19 sati, a isplata je odmah po 2.500 dinara. Za isti projekat potrebni su i muškarci od 20 do 45 godina koji bi bili policajci u sudnici.

Često ima i onih oglasa koji su hitni i važno je da neko može istog dana da se pojavi na traženoj lokaciji. Uvek je organizovan prevoz i isplata dnevnica odmah po obavljenom poslu.

Jedna od objava posebno je zainteresovala ovog beogradskog maturanta. Tražili su se statisti od 18 do 29 godina za potrebe prijemnog ispita na Fakultetu dramskih umetnosti, a naglašeno je da sve što se snimi služi samo za ispit, nigde se ne objavljuje, već je samo pomoć kandidatima da spreme svoj film. Ovde je honorar 2.000, a snimanje traje od 8.30 do 18 sati. To je, kaže, prilika da uvežba i neke "cake" koje mu mogu pomoći u kasnijem angažovanju.

- Mnogo bolje prolaze zgodni i lepi momci i devojke. Njihovi honorari su veći. Tako su nedavno objavili oglas samo za momke i devojke prijatne spoljašnjosti, šarmante i interesantne za snimanje reklame u jednoj kladionici. Snimajući dan je 3.500 dinara, ali to nije sve. Više novca, tačnije, čak 10.000 dobiće manekenski tipovi. To je odlična lova - kaže Nikola.

kurir.rs