NATAŠA OVIM PITANJEM ZBUNILA NAŠE TURISTE U GRČKOJ: Zašto ni u jednom apartmanu nema veš mašine? Odmah reagovala i jedna gazdarica

I dok će se mnogi turisti složiti da je za dobro letovanje najbitnija plaža i more, ima onih kojima je sama plaža ipak sporedna stvar na kojoj najmanje borave - već je to apartman, njegov izgled i njegova opremljenost.

Zbog toga je nedavno na Fejsbuk stranici "Live from Greece" jedno pitanje izazvalo veliku pažnju i polemiku, kada je jedna Nataša pitala ostale u grupi, zašto grčki apartmani ne poseduju veš mašinu. Svojim pitanjem izazvala je lavinu komentara, kojima se nije nadala.

"Zašto skoro nijedan apartman u Grčkoj nema veš mašinu? Ako su ovde vlasnici stanova, može li neko objašnjenje? Ako je do para, sigurna sam da bi ljudi doplatili da operu veš bar jednom u 10 dana", napisala je ona u svojoj objavi.

foto: Printscreen Facebook/Live from Greece

"Niti perem, niti kuvam, odmaram"

Njeno pitanje čini se nije samo dobilo pravi odgovor, već je mnoge navelo da, pre svega iznesu svoj stav o tome da li su na more došli da peru veš ili da odmaraju.

"Niti perem, niti peglam, niti kuvam kad letujem. Od mene toliko", "Malo perem kući cele godine pa ću i na more, ajde more nisam prala ni kad su deca bila mala. Niti perem, niti kuvam, odmaram", "Još i na odmoru da perem pa nisam poludela osim toga, koliko bre vi boravite na moru kad svakih 10 dana pereš veš? Ako imaš love da budeš toliko dugo na moru, onda imaš love i da platiš apartman s full opremom", "Na odmoru ne perem ništa. Više me nervira što nema komarnika ", bili su samo neki od komentara onih kojima je ovo pitanje donekle razljutilo.

Isto pitanje postavila je i prošle godine jedna naša turistkinja

foto: Printscreen Facebook/Live from Greece

Ipak, pored onih koji su objasnili da upravo oni imaju apartmane s celokupnom opremom i pozvali Natašu da se opredili da bude njihov gost, mnogi su stali na Natašinu stranu i objasnili da su veš mašina, šporet i ostali kućni aparati neophodni dok su na moru.

"Ovo je najsmislenije pitanje ove sezone. Na primer ima nas koji letujemo po 40+ dana i mašina za veš je prva i najvažnija stavka pri izboru smeštaja", "Kakva veš mašina, nema ni nekog lavorčeta da se potopi kupaći ili peškir!", pisali su oni koji su se složili sa Natašom.

Zašto nema veš mašine? Iako možda sama među vlasnicima apartmana bez veš mašine, jedna žena objasnila je zašto je u svom apartmanu ne poseduje. "Evo, ja kao vlasnik da kažem zašto nemam. Mi smo kupili ovde u Haniotiju vež mažinu i platili skupo, ajde to nebitno. Prve god gosti je pokvarilii i napravili poplavu u stanu. Čast izuzecima ali ima i neodgovornih ljudi, tako da smo vratili mašinu za Srbiju. Iskreno, i mi kad smo letovali kod Grka ni viljušku nismo imali, kamoli mašinu", objasnila je vlasnica apartmana.

Kurir.rs/Blic/Live from Greece