7 DANA ALL INCLUSIVE ILI 21 DAN PARADAJZ TURISTA? Rasprava odjeknula mrežama, srpski turisti jasni: Svi bi pre ovako da letuju

Tema letovanja uveliko je pokrenuta, aranžmani, cene, destinacije, a većina turista traži ponudu koja se najviše isplati.

Tako je sada u Fejsbuk grupi "Live from Greece" pokrenuta uvek aktuelna tema paradajz turista, ali u poređenju sa "all inclusive" ponudama.

- Sedam dana "all inclusive" ili 21 dan "paradajz turista", glasilo je pitanje koje je pokrenulo lavinu komentara različitih mišljenja.

Jedna članica grupe je obrazložila zbog čega ne bi uplatila "all inclusive."

"Nikada ne bih uplatila "all inclusive" jer volim da obilazim susedna mesta, plaže. Za svoj novac jedem gde hoću, kad hoću i šta hoću. Ako mi se jede jastog, ješću, a ako mi se jede pašteta i paradajz, ješću i to. Ne volim da gledam na sat i da jurim u hotel da bih ručala. Meni je to umor, a ne odmor", jedan je od komentara.

foto: Facebook/Live from Greece

Potom se nadovezala i druga, te napisala svoje razloga za "paradajz turizam."

"Odsedala sam i u hotelima širom sveta sa 5* i all inclusive uslugom i vremenom sa shvatila svoje potrebe i da mi je to bacanje para. Pošto volim aktivan odmor malo vremena provodim u smeštaju stoga mi je bitno da mogu da prespavam, da je čisto i da imam gde da se istuširam, po restoranima se hranim, jedem kad mi se i šta jede, za 10 dana hotela sa 5* sa all inclusive uslugom mogu da provedem 20 dana u nekom studiju i da guštam kako mi volja. Plus ako ostane novca mogu da produžim ili da ponovo još jednom tokom leta odem na letovanje. Sve u svemu svako bira spram mogućnosti i preferencija", navela je ona.

Sudeći po komentarima, više je onih koji pre biraju sve popularniji "paradajz turizam", svako iz svojih razloga

"7 dana paradajz turista, jer sam tako u mogućnosti", "Ne volim biti rob i gledati na sat pa makar i sa narukvicom najskupljeg hotela. Puno putujem, dana koliko se može ali opušteno i slobodno", "21 dan paradajz turista, jer ne idem na more zbog hrane! Što se mene tiče mogu da preživim na siru, smokvama, maslinama i po koja čaša vina", redom su komentarisali članovi grupe.

"Ja sam za 21 dan na moru pa neka budem i paradajz turista, ne treba mi luksuz, ni hrana u izobilju, samo more i sunce", još jedan je od komentara ispod ove objave.

Međutim, ima i onih koji su više za "all inclusive" varijantu, ali u manjem broju.

"Zauvek sedam dana. Ako idem na odmor, onda je to odmor a sve ostalo su izgovori", "7 dana all inclusive kao gospođetina", "Ceo mesec, kad bih mogla, "all inclusive", ali pošto ne mogu onda, klasika. Svako prema svojim mogućnostima i željama", dodali su ljubitelji ove varijante letovanja.

(Kurir.rs/Live from Greece)